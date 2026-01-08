comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Oneplus 16 Series Leak Launch Timeline Pro Ultra Comeback Expected Upgrades Reports

OnePlus 16 Pro का लीक हुआ लॉन्च टाइमलाइन, जानें कब आएगा

OnePlus 16 Pro की चर्चा अब शुरू हो गई है। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन 2026 के अंत में लॉन्च हो सकता है। खास बात यह है कि कंपनी अपनी ‘Pro’ ब्रांडिंग को फिर से वापिस ला सकती है। आइए जानते हैं..

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 08, 2026, 06:02 PM (IST)

Oneplus 15 (8)
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

OnePlus ने हाल ही में अपनी मौजूदा फ्लैगशिप सीरीज OnePlus 15 को लॉन्च किया है लेकिन इसके बावजूद कंपनी के अगले प्रीमियम स्मार्टफोन को लेकर चर्चाएं अभी से शुरू हो गई हैं। ताजा लीक के अनुसार, OnePlus 16 Series साल 2026 के आखिर में लॉन्च हो सकती है। खास बात यह है कि इस बार OnePlus अपनी लंबे समय से छोड़ी गई ‘Pro’ ब्रांडिंग को दोबारा ला सकता है। news और पढें: OnePlus 16 का अहम फीचर लीक, मिलेगा अब तक का सबसे स्मूथ डिस्प्ले

लॉन्च की टाइमलाइन और ग्लोबल रिलीज कब होगी?

X पर OnePlus Club नाम के एक जाने-माने टिप्स्टर ने दावा किया है कि OnePlus 16 Series को Q4 2026 में पेश किया जाएगा। यह लॉन्च टाइमलाइन OnePlus के पुराने पैटर्न से मेल खाती है। आमतौर पर कंपनी अपने फ्लैगशिप फोन पहले चीन में लॉन्च करती है और फिर कुछ हफ्तों बाद ग्लोबल मार्केट में उतारती है। पिछले कुछ सालों में OnePlus 12 और OnePlus 13 का ग्लोबल लॉन्च जनवरी में हुआ था, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि OnePlus 16 Series भी 2027 की शुरुआत में भारत समेत दूसरे देशों में आ सकती है। news और पढें: OnePlus 16: कैमरा को लेकर बड़ी लीक आई सामने, 200MP सेंसर के साथ मच सकता है तहलका

OnePlus 16 Pro में कौन-कौन से बड़े अपडेट मिल सकते हैं?

OnePlus 16 Pro को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन कैमरा अपग्रेड को लेकर उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। OnePlus 15 Series से यूजर्स को ज्यादा बड़े कैमरा अपग्रेड देखने को नहीं मिले, जबकि OnePlus 13 ने एक अच्छा बेस तैयार किया था। ऐसे में अगर OnePlus वाकई एक ज्यादा प्रीमियम मॉडल लाता है तो कैमरा, डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी और परफॉर्मेंस में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। लीक में इस फोन को एक ऑल-राउंडर बताया गया है, यानी हर मामले में बैलेंस्ड और पावरफुल।

Trending Now

ये लीक क्यों है खास?

इस लीक को खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि OnePlus अब शायद अपने फ्लैगशिप लाइनअप में क्लियर टियर सिस्टम अपनाने जा रहा है। लंबे समय से यूजर्स एक ऐसे OnePlus फोन की मांग कर रहे थे जो फीचर्स के मामले में सीधे Pro-Level स्मार्टफोन्स को टक्कर दे सके। हालांकि अभी लॉन्च में एक साल से ज्यादा का समय है इसलिए इन खबरों को पूरी तरह पक्का नहीं माना जा सकता फिर भी OnePlus 16 Pro की चर्चा यह जरूर संकेत देती है कि कंपनी अपने अगले फ्लैगशिप के साथ एक नया और बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है।