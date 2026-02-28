comscore
Android 17 Beta 2 अपडेट हुआ हुआ रिलीज, अब किसी भी ऐप के लिए बना सकेंगे Chat Bubble

Android 17 का Beta 2 अपडेट रिलीज हो गया है। अब यूजर्स किसी भी ऐप के लिए Chat Bubble बना सकेंगे। साथ ही प्राइवेसी, बैटरी और सिस्टम परफॉर्मेंस को भी पहले से ज्यादा बेहतर बनाया गया है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 28, 2026, 08:30 AM (IST)

Android 17 Beta 1

photo icon Android 17 Beta 1

Android 17 का दूसरा बीटा अपडेट यानी Beta 2 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है। Google ने इसे उन Pixel स्मार्टफोन्स के लिए रोलआउट करना शुरू कर दिया है, जो कंपनी के Android Beta प्रोग्राम में शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि Android 17 में इस बार परफॉर्मेंस, प्राइवेसी और स्मूद यूजर एक्सपीरियंस पर खास फोकस किया गया है। इसके साथ ही फोन की बैटरी और सिस्टम एफिशिएंसी को भी बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। Google का लक्ष्य है कि मार्च के मध्य तक Android 17 को ‘Platform Stability’ फेज में पहुंचा दिया जाए, ताकि डेवलपर्स अपने ऐप्स को फाइनल वर्जन के लिए तैयार कर सकें। news और पढें: Motorola ने भारत समेत इन देशों में Android 17 Beta प्रोग्राम का किया ऐलान, मिलेगा ये सब फीचर्स

Android 17 Beta 2 में सबसे खास फीचर

Android 17 Beta 2 में सबसे खास फीचर है कि अब यूजर्स किसी भी ऐप के लिए ‘Bubble’ बना सकते हैं, यानी आप किसी ऐप आइकन को पिन्ड टास्कबार में लंबा दबाकर उसे एक फ्लोटिंग बबल की तरह स्क्रीन पर खोल सकते हैं। इससे ऐप मल्टी-विंडो फॉर्मेट में खुलेगा और आप उसे स्क्रीन पर कहीं भी मूव कर सकेंगे। यह फीचर मल्टीटास्किंग को और आसान बनाएगा, खासकर उन यूजर्स के लिए जो एक साथ कई ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। कंपनी का कहना है कि यह सुविधा स्मार्टफोन, टैबलेट और फोल्डेबल डिवाइस तीनों पर काम करेगी। इसके अलावा Google ने नया ‘EyeDropper API’ भी पेश किया है, जिससे डेवलपर्स अपनी ऐप्स में ऐसा फीचर जोड़ सकेंगे, जो स्क्रीन के किसी भी पिक्सल से कलर चुन सके, बिना किसी संवेदनशील स्क्रीन कैप्चर परमिशन के। news और पढें: Google ने लॉन्च किया Android 17 Beta, भर-भर के मिलेंगे फीचर्स

Handoff API और नया Contacts Picker

इस अपडेट में कॉन्टैक्ट्स पिकर को भी नया रूप दिया गया है। अब जब कोई ऐप आपके कॉन्टैक्ट्स से डेटा लेना चाहेगा, तो उसे सिर्फ अस्थायी और सीमित ‘Read-Only’ एक्सेस मिलेगा, यानी ऐप सिर्फ वही जानकारी देख पाएगा, जिसकी यूजर ने अनुमति दी है। इससे अनावश्यक परमिशन देने की जरूरत कम होगी और प्राइवेसी बेहतर होगी। Android 17 Beta 2 में एक और बड़ा फीचर है ‘Handoff API’, इसकी मदद से यूजर एक डिवाइस पर शुरू किया गया काम दूसरे Android डिवाइस पर वहीं से जारी रख सकेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप फोन पर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं और बड़ी स्क्रीन पर पढ़ना चाहते हैं, तो टैबलेट पर उसी जगह से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। यह फीचर Apple के डिवाइस में मिलने वाले Handoff जैसा अनुभव देगा। news और पढें: Android 17 में होगा बड़ा बदलाव, Notifications और Quick Settings अलग दिखेंगे, मिलेगा नया इंटरफेस

सुरक्षा के मामले में भी Google ने बड़ा कदम उठाया

अब SMS OTP प्रोटेक्शन को और बेहतर बनाया गया है, ताकि OTP हाइजैकिंग जैसे स्कैम से बचा जा सके। पहले यह सुरक्षा केवल WebOTP फॉर्मेट वाले मैसेज तक सीमित थी लेकिन अब इसे सभी तरह के OTP मैसेज पर लागू किया जा रहा है। जिन ऐप्स के पास WebOTP मैसेज एक्सेस की परमिशन नहीं होगी, वे OTP आने के तीन घंटे बाद ही उसे एक्सेस कर पाएंगे। इससे फ्रॉड और स्कैम के मामलों को कम करने में मदद मिलेगी।