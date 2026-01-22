OnePlus 15T जल्द हो सकता है लॉन्च, 3C सर्टिफिकेशन लिस्टिंग में हुआ खुलासा

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 22, 2026, 06:47 PM (IST)
OnePlus अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन लाइनअप को लगातार बेहतर कर रहा है। अब खबर है कि कंपनी OnePlus 15 Series में तीसरा स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसे OnePlus 15T कहा जा रहा है हाल ही में यह फोन चीन की 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है, जिससे इसके जल्द लॉन्च होने के संकेत मिलते हैं। इससे पहले दिसंबर 2025 में OnePlus 15R को भारत में लॉन्च किया गया था, जिसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और 7400mAh की दमदार बैटरी दी गई थी। अब OnePlus 15T को इसी Series का अगला और ज्यादा पावरफुल मॉडल माना जा रहा है। और पढें: 80W फास्ट चार्जिंग और 200MP कैमरा के साथ जल्द लॉन्च होगा Oppo का ये फोन, लीक में हुआ खुलासा
3C सर्टिफिकेशन लिस्टिंग के मुताबिक, Oppo का एक स्मार्टफोन मॉडल नंबर PLZ110 के साथ सामने आया है, जो 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। मशहूर टेक टिप्स्टर Anvin (@ZionsAnvin) के अनुसार, यही मॉडल नंबर OnePlus 15T से जुड़ा हुआ है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन 100W चार्जिंग अडैप्टर से यह साफ है कि फोन बहुत तेज चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, OnePlus 15T को मार्च के मध्य या अंत तक चीन में लॉन्च किया जा सकता है। और पढें: Honor Magic 8 Pro Air और Magic 8 RSR Porsche Design की बड़ी जानकारी आई सामने, मिलेंगे ये खास फीचर्स
लीक हुई जानकारी के अनुसार, OnePlus 15T में Qualcomm का नया और पावरफुल Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिल सकता है, जो 3nm टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। फोन में 6.31 inch का फ्लैट 1.5K OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जिसमें पतले बेज़ल्स होंगे। कलर ऑप्शन की बात करें तो यह फोन Healing White Chocolate, Relaxing Matcha और Pure Cocoa जैसे यूनिक कलर्स में आ सकता है। इसके अलावा कंपनी इस फोन को कई RAM और स्टोरेज वेरिएंट्स में पेश कर सकती है, जिनमें 12GB से लेकर 16GB RAM और 256GB से लेकर 1TB तक स्टोरेज शामिल हो सकती है। और पढें: OnePlus 16 Pro का लीक हुआ लॉन्च टाइमलाइन, जानें कब आएगा
फीचर्स की बात करें तो OnePlus 15T में 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, पीछे की तरफ टेलीफोटो कैमरा और IP69 रेटिंग मिलने की संभावना है, जो इसे पानी और धूल से बेहतर सुरक्षा देगा। फोन का वजन लगभग 194 ग्राम बताया जा रहा है और इसमें 7000mAh या उससे बड़ी बैटरी दी जा सकती है, तुलना करें तो OnePlus 13T में 6260mAh बैटरी और 80W चार्जिंग सपोर्ट था, जिसे अप्रैल 2025 में चीन में लॉन्च किया गया था।
