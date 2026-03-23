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1 अप्रैल से बदल जाएंगे PAN Card के नियम, ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे अब…

सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से PAN कार्ड के नियम बदलने का ऐलान किया है। अब केवल Aadhaar Card से PAN नहीं बनवाया जा सकेगा। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 23, 2026, 03:59 PM (IST)

PAN card rules 2026

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सरकार ने बताया है कि 1 अप्रैल, 2026 से नए PAN कार्ड आवेदन के नियम बदल जाएंगे। अब PAN कार्ड बनवाने या अपडेट कराने के लिए केवल आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अभी तक नागरिक केवल आधार कार्ड से PAN के लिए आवेदन कर सकते थे, जिसमें जन्मतिथि और नाम का प्रमाण भी शामिल था, लेकिन नई व्यवस्था में आवेदन के साथ कुछ अतिरिक्त डॉक्यूमेंट जमा करना अनिवार्य होगा। इन डॉक्यूमेंट में जन्म प्रमाण पत्र, वोटर ID, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मजिस्ट्रेट का हलफनामा शामिल हैं। इसका मतलब है कि आधार कार्ड के अलावा अब कोई बाकी पहचान या जन्म प्रमाण जरूरी होगा। news और पढें: e-PAN Card: घर बैठे आसानी से ऐसे करें डाउनलोड

PAN कार्ड पर नाम बदलने का नया नियम क्या है?

CSC e-Governance Services ने घोषणा की है कि अब PAN कार्ड पर केवल वही नाम लिखा जाएगा जो आधार कार्ड पर है। अगर किसी के PAN कार्ड पर नाम आधार से मेल नहीं खाता, तो उसे हटा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि PAN कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले सभी नागरिकों को अपने आधार कार्ड की जानकारी सही और अपडेट करानी होगी। यह बदलाव PAN कार्ड और आधार कार्ड में नाम को समान बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी पहचान संबंधी दिक्कत से बचा जा सके। news और पढें: घर बैठे 5 मिनट में आधार को पैन कार्ड से करें लिंक, जानें पूरा प्रोसेस

क्या पुराने PAN फॉर्म अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे?

1 अप्रैल 2026 से पुराने PAN कार्ड आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नए आवेदन फॉर्म ही इस तारीख से लागू होंगे। इसलिए जो लोग PAN कार्ड बनवाने या अपडेट कराने की योजना बना रहे हैं, उन्हें नए फॉर्म का ही यूज करना होगा। यह कदम सरकार ने PAN आवेदन प्रक्रिया को सरल, व्यवस्थित और डिजिटल बनाने के लिए उठाया है। साथ ही इससे PAN कार्ड बनाने में होने वाली गलतियों और डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी को भी कम करने में मदद मिलेगी। news और पढें: Aadhaar-PAN Link करने की तारीख बढ़ी, जानें कैसे करें लिंक और स्टेटस चेक

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नए आयकर नियमों के तहत PAN कार्ड की जरूरत कब पड़ेगी?

साथ ही आयकर विभाग ने नए आयकर अधिनियम के अनुसार ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। इन नियमों में कुछ वित्तीय लेनदेन के लिए PAN कार्ड अनिवार्य करने की सीमा बढ़ा दी गई है। उदाहरण के लिए, पहले अगर आप 10 लाख रुपये से ज्यादा की जमीन खरीदते थे, तो PAN की जरूरत पड़ती थी, अब यह सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। इसी तरह गाड़ी खरीदने के लिए PAN की सीमा अब 5 लाख रुपये हो गई है और होटल में बड़े पेमेंट के लिए भी PAN जरूरी है और इसकी सीमा 1 लाख रुपये बढ़ा दी गई है। इन बदलावों का मतलब है कि PAN कार्ड अब पैसे और कानूनी कामों में पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है।