comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Oneplus 15t Launch Date Announce Check Expected Price Specification

OnePlus 15T की लॉन्च डेट अनाउंस, दमदार फीचर्स के साथ इस दिन देगा दस्तक

OnePlus 15T की लॉन्च डेट आ गई है। यह स्मार्टफोन अगले हफ्ते ग्लोबल बाजार में दस्तक देने वाला है। इसमें Oled स्क्रीन और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 18, 2026, 09:33 AM (IST)

OnePlus 13s

photo icon प्रतिकात्मक तस्वीर

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

OnePlus ने पिछले साल OnePlus 15 को ग्लोबली लॉन्च किया था। इसके बाद OnePlus 15R को पेश किया गया। अब कंपनी OnePlus 15T को लाने वाली है। इस डिवाइस की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी गई है। इसे कॉम्पेक्ट सेगटमेंट में लाया जाएगा, जहां Samsung और Vivo जैसे ब्रांड के मोबाइल फोन्स को जोरदार टक्कर मिलेगी। news और पढें: OnePlus Pad 3 Pro टैब 13.2 इंच डिस्प्ले के साथ मारेगा एंट्री! फीचर्स लीक

OnePlus 15T Launch Date

वनप्लस के मुताबिक, वनप्लस 15टी स्मार्टफोन को चीन में 24 मार्च 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इससे बाजार में मौजूद अन्य कंपनियों को जोरदार टक्कर मिलेगी। हालांकि, इस फोन की भारत में लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन लीक्स में दावा किया जा रहा है कि इसे 15एस के नाम से भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है। news और पढें: Tabs Under 20000 on Amazon: 20 हजार से कम में आने वाले बेस्ट टैब्स, बड़ी स्क्रीन के साथ मिलेगी जंबो बैटरी

OLED डिस्प्ले से होगा लैस

कंपनी की मानें, तो OnePlus 15T को OLED डिस्प्ले के साथ लाया जाने वाला है। इसकी स्क्रीन का साइज 6.32 इंच होगा और बेजल 1.1mm के होंगे। इसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज तक हो सकता है। इसमें सुरक्षा के लिए अल्ट्रा-सॉनिक फिंगरप्रिंट सेंसर और और फेस अनलॉक फीचर मिलेगा। news और पढें: OnePlus 15 और OnePlus 13s में आया नया OxygenOS अपडेट, मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

प्रोसेसर और स्टोरेज

अब तक आई रिपोर्ट्स में कहा गया कि वनप्लस के अपकमिंग फोन में क्वालकॉम का पावरफुल Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इससे स्मार्टफोन बेहतर परफॉर्म करेगा और गेमर्स को बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा।

इस डिवाइस में 7500mAh की जंबो बैटरी मिलने की संभावना है। इसको 100 वॉट फास्ट चार्जिंग और 50 वॉट वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसमें कनेक्टिविटी के लिए सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जा सकते हैं।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

कितनी हो सकती है कीमत ?

स्मार्टफोन मेकर वनप्लस ने वनप्लस 15टी की कीमत को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि इस फोन की कीमत चीन में 3999 चीनी युआन यानी करीब 53,671 रुपये के आसपास रखी जा सकती है। इसे कई शानदार कलर में खरीदा जा सकेगा।