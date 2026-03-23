Rs 6000 रुपये से कम में खरीदें नया TV, घर-ऑफिस के लिए रहेंगे परफेक्ट

Published By: Manisha | Published: Mar 23, 2026, 05:07 PM (IST)
Best TV under 6000 on Amazon: अगर आप अपने घर या फिर ऑफिस के लिए कम से कम कीमत में नया टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपको 10 हजार रुपये भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। जी हां, इस वक्त आप Amazon से मात्र 6000 रुपये से कम की कीमत में भी नया टीवी खरीद सकते हैं। इन टीवी में आपको शानदार विजुअल एक्सपीरियंस के साथ-साथ जबरदस्त साउंड सिस्टम भी मिलेगा। खास बात यह है कि अमेजन सेल के दौरान आप इन टीवी को 6000 से कम की कीमत में खरीद सकते हैं। यहां देखें टॉप डील्स। और पढें: Vivo Y400 Pro 5G को 984 रुपये महीना देकर खरीदने का मौका, 3D Curved डिस्प्ले पर जबरदस्त डील
VW 60 cm (24 inches) Premium Series HD Ready LED TV VW24A को Amazon से 5,399 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। वैसे इसकी कीमत 11,999 रुपये लिस्ट है। यह 24 इंच स्क्रीन के साथ आने वाला LED टीवी है, जो कि HD Ready (1366 x 768) रेजलूशन पर कॉन्टेंट डिलीवर करता है। कंपनी ने इस टीवी में 20W साउंड आउटपुट दिए हैं। और पढें: Best Triple Door Refrigerator: मात्र 25,690 रुपये में खरीदें 3-डोर फ्रिज, EMI ऑप्शन 1000 से कम
Uniboom_Optima Series 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition को अमेजन से सिर्फ 5,390 रुपये में खरीदा जा सकता है। वैसे इसकी कीमत 20,990 रुपये लिस्ट है। यह 24 इंच HD स्क्रीन के साथ आने वाला LED टीवी है, जिसमें 720p रेजलूशन मिलता है। ऑडियो के लिए कंपनी ने इसमें 30W Sonic Boom स्पीकर्स दिए गए हैं। शानदार विजुअल्स के लिए इसमें आपको Aura Vision+ टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो कि ब्राइट डिस्प्ले प्रोवाइड करता है।
VISTEK_GE 24 Inch HD LED TV को अमेजन से 6,049 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसकी कीमत 9,999 रुपये लिस्ट है। इस पर आपको 1000 रुपये का ऑफ भी मिलेगा, जिसके बाद इसे आप 5000 में खरीद सकेंगे। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इस टीवी में भी 24 इंच स्क्रीन दी है, जो कि 1080p रेजलूशन के साथ आती है। ऑडियो के लिए इसमें बिल्ट-इन स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलेंगे।
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