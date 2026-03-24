Apple WWDC 2026: आ गई मेगा इवेंट की डेट, iOS 27 और AI फीचर्स से उठ सकता है पर्दा

Apple WWDC 2026: अमेरिकन टेक जाइंट एप्पल ने अपने मेगा इवेंट वर्ल्डवाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2026 की डेट अनाउंस कर दी है, जिसमें अपग्रेडेड iOS से लेकर AI फीचर्स तक का ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ Siri को भी अपग्रेड किया जाएगा। इससे यूजर्स के लिए डिवाइस कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। और पढें: GTA 6 का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी, कंपनी के CEO ने कीमतों को लेकर दिया बड़ा हिंट

Apple WWDC 2026 Date

एप्पल के मुताबिक, WWDC 2026 इवेंट 8 जून से शुरू होकर 12 जून तक चलेगा। इस कार्यक्रम को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी की वेबसाइट और आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर की जाएगी, जिससे सभी इवेंट को लाइव देख पाएंगे। और पढें: Meta का बड़ा प्लान, Mark Zuckerberg बना रहे हैं एक खास AI Agent, रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

इस इवेंट की शुरुआत कीनोट से होगी। इसमें अपकमिंग अपडेट्स और फीचर्स के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा, स्टूडेंट और डेवलपर्स के लिए 100 से अधिक टेक्निकल सेशन भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे वे अपकमिंग टेक को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। और पढें: AI Bots से लड़ने के लिए Reddit जल्द लाने वाला है ये कमाल का फीचर, जानें क्या

iOS 27

आईओएस 27 को इस साल iOS 26 के सक्सेसर के तौर पर लाया जाने वाला है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि इस बार आईओएस 27 में अपडेटेड इंटरफेस देखने को मिल सकता है। इस ओएस में सैटेलाइट कनेक्टिविटी और स्प्लिट स्क्रीन जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा, AI फीचर्स और एडवांस Siri का सपोर्ट दिया जा सकता है।

लीक्स व रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के आने से आईफोन की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। साथ ही, बैटरी लाइफ और टच में सुधार हो सकता है, जिससे यूजर्स का एक्सपीरियंस बेहतर होगा।

AI पर होगा पूरा फोकस

इस इवेंट में ओएस के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस फीचर्स व टूल को रिलीज किया जा सकता है, जिनका सपोर्ट iOS और macOS जैसे प्लेटफॉर्म में देखने को मिल सकता है।

इस महीने लॉन्च किया यह iPhone

जाते-जाते बताते चलें कि एप्पल ने इस महीने की शुरुआत में 17 सीरीज के किफायती मॉडल iPhone 17e को लॉन्च किया था। इस स्मार्टफोन की कीमत 64,900 रुपये से शुरू होती है। इस आईफोन में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले है। इसकी ब्राइटनेस 1200 निट्स है। इस पर सुरक्षा के लिए Ceramic Shield 2 ग्लास लगाया गया है।

यह स्मार्टफोन में iOS 26 है। स्मूथ वर्किंग के लिए आईफोन में A19 चिप, 4-कोर जीपीयू और 16-कोर Neural Engine दिया है। इसमें 512 जीबी स्टोरेज मिलती है। इसे IP68 की रेटिंग मिली है। फोटोग्राफी के लिए हैंडसेट में 48MP का वाइड-एंगल लेंस मिलता है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से लैस है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके साथ फ्रंट में 12MP का कैमरा दिया गया है।

Add Techlusive as a Preferred Source

इस आईफोन की बैटरी फुल चार्ज में 26 घंटे तक चलती है। इस डिवाइस में कनेक्टिविटी के लिए ई-सिम, फिजिकल सिम, ब्लूटूथ, जीपीएस, एनएफसी और टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसकी डायमेंशन 146.7×71.5×7.8mm और वजन 170 ग्राम है।