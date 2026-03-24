OnePlus 15T स्मार्टफोन फाइनली लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। फीचर्स की बात करें, तो वनप्लस के फोन में 6.32 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का रियर कैमरा दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 7500mAh की है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग स्पीड मिलत है। आइए जानते हैं फोन के फीचर्स, उपलब्धता व कीमत से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: OnePlus India के सीईओ CEO Robin ने दिया इस्तीफा! कंपनी की बदलती रणनीति है वजह?

OnePlus 15T Specifications

फीचर्स की बात करें, तो OnePlus 15T में कंपनी ने 6.32 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 165Hz का है। वहीं, पीक ब्राइटनेस 1800 Nits की है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। फोन में कंपनी ने 16GB RAM व 1TB तक की स्टोरेज की है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग दी गई है। यह फोन Android 16-बेस्ड ColorOS 16 पर काम करता है। और पढें: OnePlus Nord 6 की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, 9000mAh जंबो बैटरी के साथ मारेगा एंट्री

फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा Sony Ultra Vision सेंसर के साथ आता है। इसके साथ, फोन में 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर दिया है। इसके साथ फोन में 3.5x ऑप्टिकल जूम मिलता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने फोन में 16MP का फ्रंट कैमरा दिया है। और पढें: OnePlus स्मार्टफोन मात्र 879 रुपये महीने में होगा आपका, Amazon पर मिल रही धमाका Deal

फोन की बैटरी 7500mAh की है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसके साथ कंपनी ने फोन में 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है। फोन का डायमेंशन 150.56×71.82×8.48mm और 194 ग्राम भार है। फोन की बैटरी 7500mAh की है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसके साथ कंपनी ने फोन में 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है। फोन का डायमेंशन 150.56×71.82×8.48mm और 194 ग्राम भार है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G LTE, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth, and a USB Type-C port, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo और QZSS जैसे फीचर्स का एक्सेस मिलता है।

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OnePlus 15T Price

कंपनी ने OnePlus 15T फोन चीन में लॉन्च किया है। CNY 4,299 (लगभग 58,000 रुपये) की कीमत में पेश किया है। यह दाम फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है। फोन की सेल चीन में 25 मार्च से शुरू होने जा रही है। कंपनी ने इस फोन में Healing White Chocolate, Pure Cocoa और Relaxing Matcha कलर ऑप्शन पेश किए हैं।