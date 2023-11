Nothing कंपनी जल्द ही अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में तीसरा स्मार्टफोन ला सकती है। यह जानकारी लेटेस्ट लीक में सामने आई है। लीक की मानें, तो इस फोन को कंपनी Nothing Phone 2a नाम के साथ ला सकती है। इसके अलावा, टिप्सटर ने इस फोन के कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन से जुड़ी जानकारी भी रिवील की है। बता दें, कंपनी ने साल जुलाई 2022 में Nothing Phone 1 फोन लॉन्च किया था। वहीं, जुलाई 2023 में Nothing Phone 2 फोन लॉन्च किया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि कंपनी का अगला फोन 2024 जुलाई में पेश किया जा सकता है। आइए जानते हैं नथिंग के इस नए फोन से जुड़ी डिटेल्स।

टिप्सटर Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) ने अपने X (Twitter) हैंडल पर लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया गया है। इस पोस्ट में जानकारी दी गई है कि कंपनी जल्द ही नया नथिंग फोन ला रही है। हालांकि, इस फोन को Nothing Phone (3) के नाम से नहीं लाया जाएगा। टिप्सटर के मुताबिक, इस फोन को Nothing Phone 2a नाम के साथ लाया जा सकता है, जिसका मॉडल नंबर AIN142 है।

{Exclusive}

A new Nothing Phone (Not the Phone 3) is in work 🔥

✅Model Number :- AIN142

✅Name :- Nothing Phone 2a

Some known information i got :-

✅6.7 inch AMOLED screen

✅Centre alligned punch Hole display

✅Back panel of the device looks like the photo given#Nothing… pic.twitter.com/peJTz6CtIt

— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) November 27, 2023