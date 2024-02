Nothing Phone (2a) का इंडिया लॉन्च कंफर्म हो गया है। यह फोन लंबे समय से लीक्स का हिस्सा बना हुआ था। वहीं, अब फाइनली कंपनी ने न केवल फोन का नाम कंफर्म कर दिया है बल्कि इसकी उपलब्धता से जुड़ी डिटेल्स भी रिवील कर दी है। यह फोन Flipkart पर लिस्ट हो गया है। इस लिस्टिंग से रिवील होता है कि यह फोन खरीद के लिए फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा। जैसे कि हमने बताया यह फोन काफी समय से लीक्स का हिस्सा बना हुआ है। लीक्स की मानें, तो फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का होगा। इसके अलावा, यह फोन MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर के साथ दस्तक दे सकता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा दिया जा सकता है।

Nothing Phone (2a) फोन Flipkart पर लिस्ट हो गया है। फ्लिपकार्ट पर नथिंग फोन (2ए) Coming Very Soon के साथ लिस्ट है। इसके अलावा, इस लिस्टिंग के जरिए फोन के अन्य फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स सामने नहीं आई है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में इस फोन से जुड़ी अन्य डिटेल्स भी रिवील कर दी जाए।

Nothing Phone (2a) के लीक फीचर्स

नथिंग का आगामी फोन Nothing Phone (2a) पिछले काफी समय से लीक्स का हिस्सा बना हुआ है। लीक के मुताबिक, नथिंग के फोन में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दस्तक दे सकता है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर से लैस हो सकता है। इसके साथ फोन में 8GB RAM और 128GB स्टोरेज व 12GB RAM और 512GB स्टोरेज मिल सकते हैं।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP 1/1.5″ Samsung S5KGN9 का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है। इसके साथ 50MP Samsung S5KJN1 का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मिल सकता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP Sony IMX615 का फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है।

फिलहाल कंपनी ने इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कंपनी ने रिवील नहीं की है। माना जा रहा है कि कंपनी MWC 2024 के दौरान इस फोन से जुड़ी डिटेल्स रिवील कर सकती है। बता दें, MWC 2024 इवेंट इस साल 27 फरवरी से शुरू होने वाला है।