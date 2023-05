Nokia C22 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी सिंगल चार्ज पर 3 दिन तक की यूसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा, फोन में Android 13 (Go edition) पर काम करता है। फोन के बैक पर रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। साथ ही फोन में 13MP कैमरा मिलता है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और स्पेसिफिकेशन से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - Nokia C22 की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, 3 दिन चलने वाली जंबो बैटरी से होगा लैस

कंपनी ने Nokia C22 स्मार्टफोन को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। फोन की शुरुआती कीमत महज 7,999 रुपये है। यह दाम फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट का है। इसका एक 6GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट भी है, जिसकी कीमत 8,499 रुपये है। फिलहाल फोन की सेल तारीख का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसके लिए प्री-बुकिंग आज से शुरू हो गई है। यह फोन चारकोल, पर्पल, और सैंड कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।

Introducing the all-new Nokia C22 comes with 4GB RAM + 2GB virtual RAM, 13MP dual rear camera, 1 year replacement guarantee and 3-day battery life to make you #LiveUntamed.

Pre-book now: https://t.co/tKvqK84hWj#NokiaC22 pic.twitter.com/FSSoImrkWZ

