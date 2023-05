Nokia C22 स्मार्टफोन को ग्लोबल मार्केट में फरवरी महीने में लॉन्च किया गया था। वहीं, अब इस स्मार्टफोन को फाइनली भारत लाया जा रहा है। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट भी कंफर्म कर दी है। ग्लोबल वेरिएंट के फीचर्स की बात करें, तो यह कंपनी का बजट फोन है। इस फोन में 6.5-inch IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। फोन की बैटरी 5,000mAh की है, जिसके साथ 10W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा, यह फोन Android 13 (Go edition) पर काम करता है। आइए जानते हैं भारत में कब लॉन्च होगा नोकिया का यह सस्ता फोन।

कंपनी ने Nokia Mobile India के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए Nokia C22 स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन भारत में दो दिन बाद यानी 11 मई को लॉन्च किया जाने वाला है। फोन में ड्यूरेबल बॉडी और धाकड़ बैटरी दी जाएगी। कंपनी ने फोन को लेकर एक टीजर जारी किया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि नोकिया का यह अपकमिंग स्मार्टफोन 3 दिन चलने वाली जंबो बैटरी से लैस होगा।

Get ready to capture brilliance with Dual rear AI camera, and get ready to #LiveUntamed in 2 days. pic.twitter.com/UqNRDTdEIW

