MWC 2024 के दौरान Energizer Hard Case P28K स्मार्टफोन से पर्दा उठा दिया गया है। यह दुनिया का पहला ऐसा फोन है, जो कि 28,000mAh बैटरी के साथ आता है। इससे पहले कंपनी 18000mAh बैटरी वाला फोन पेश कर चुकी है। कंपनी ने कुछ समय पहले ही अपने 28000mAh बैटरी फोन की लॉन्च डिटेल्स रिवील कर दी थी। वहीं, आज MWC 2024 के पहले दिन इस फोन को पेश कर दिया गया है। अन्य फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 60MP का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। बता दें, Energizer दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। Energizer ब्रांडेड स्मार्टफोन को Avenir Telecom द्वारा डेवलप किया जाता है।

आइए जानते हैं फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स।

कंपनी ने Energizer Hard Case P28K को EUR 250 (लगभग 22,000 रुपये) की शुरुआती कीमत में पेश किया है। कहा जा रहा है कि इसकी सेल अक्टूबर 2024 से उपलब्ध होगी।

