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Android यूजर्स सावधान, ये नया Malware कर रहा बैंक अकाउंट खाली, ऐसे करता है फोन पर कब्जा, जानें कैसे बचें

अगर आप Android फोन इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाएं। ये नया मैलवेयर आपके बैंकिंग डिटेल्स और पासवर्ड की जानकारी चुरा सकता है। जानें यह कैसे काम करता है और इससे कैसे बचें...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jul 14, 2026, 12:55 PM (IST)

Android Malware Alert

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एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए एक नई साइबर सुरक्षा चेतावनी आई है। AndroidAuthority के अनुसार, साइबर सिक्योरिटी रिसर्च फर्म Group-IB ने एक नए Android Remote Access Trojan (RAT) का पता लगाया है। जिसका नाम RedHook है। आपको बात दें यह एक खतरनाक Malware है। रिपोर्ट के मुताबिक, साइबर अपराधी इसका इस्तेमाल करके SMS, ईमेल, फोन कॉल या सोशल मीडिया के जरिए फर्जी लिंक भेजते हैं और खुद को बैंक कर्मचारी बताकर लोगों को जाल में फंसाते हैं। इसके बाद एक फर्जी वेबसाइट से APK फाइल डाउनलोड और इंस्टॉल कराया जाता है। फिर ये वायरस बिना पता चले आपके मोबाइल में घुसकर बैंकिंग डेटा, पासवर्ड, मैसेज और दूसरी जानकारी चुरा लेता है। news और पढें: Google का नया AI फीचर करेगा फर्जी कॉल की पहचान, डीपफेक स्कैम से यूजर्स को मिलेगी बड़ी सुरक्षा

कैसे काम करता है RedHook

अब समझते हैं ये काम कैसे करता है, इस APK को इंस्टॉल करने के बाद ये एक Accessibility Permission मांगता है। जैसे ही आप यह अनुमति देते है, वैसे ही RedHook फोन की Developer Settings में जाकर Wireless ADB (Android Debug Bridge) को ऑन कर देता है। इससे फोन का पूरा कंट्रोल साइबर अपराधियों के पास आ जाता है। अब वो फोन पर होने वाली हर एक्टिविटी, बैंकिंग ऐप्स की लॉगिन डिटेल्स, आपके पासवर्ड और यहां तक कि लाइव स्क्रीन भी देख सकता हैं। news और पढें: Android 17 आते ही स्कैमर्स की छुट्टी! Google ने पेश किए खतरनाक सिक्योरिटी फीचर्स

इस मैलवेयर को फोन से हटाना आसान नहीं

यह मोबाइल डिस्प्ले पर एक छोटे 1×1 पिक्सल की विंडो पर भी चलता है। जिससे एंड्रॉइड सिस्टम को इसका पता नहीं चलता। ये खुद को एक्टिव रखने के लिए WakeLock जैसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करता है। news और पढें: सरकार ने Android यूजर्स के लिए जारी की चेतावनी, ये खतरनाक वायरस मिनटों में खाली कर सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानें कैसे बचें

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RedHook के दो अलग-अलग हिस्से होते हैं, जो इसे दोबारा चालू कर सकते हैं। मान लीजिए डिवाइस का एंड्रॉइड सिस्टम इसके किसी एक हिस्से को बंद भी कर दें, तो दूसरा हिस्सा उसे फिर से एक्टिव कर देता है।

इस खतरनाक Malware से खुद को कैसे रखें सुरक्षित

  • ऐप को डाउनलोड करेने के लिए हमेशा Google Play Store का ही इस्तेमाल करें।
  • अगर किसी वजह से APK फाइल इंस्टॉल करनी पड़े, तो पहले उसकी पूरी तरह जांच कर लें।
  • किसी भी अनजान ऐप को Accessibility, Developer Options या दूसरी परमिशन न दें।
  • इसके अलावा SMS, ईमेल, WhatsApp या सोशल मीडिया पर मिलने वाले अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें।
  • व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया पर मिलने वाले लिंक पर क्लिक न करें।