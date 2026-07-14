Android यूजर्स सावधान, ये नया Malware कर रहा बैंक अकाउंट खाली, ऐसे करता है फोन पर कब्जा, जानें कैसे बचें

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jul 14, 2026, 12:55 PM (IST)
एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए एक नई साइबर सुरक्षा चेतावनी आई है। AndroidAuthority के अनुसार, साइबर सिक्योरिटी रिसर्च फर्म Group-IB ने एक नए Android Remote Access Trojan (RAT) का पता लगाया है। जिसका नाम RedHook है। आपको बात दें यह एक खतरनाक Malware है। रिपोर्ट के मुताबिक, साइबर अपराधी इसका इस्तेमाल करके SMS, ईमेल, फोन कॉल या सोशल मीडिया के जरिए फर्जी लिंक भेजते हैं और खुद को बैंक कर्मचारी बताकर लोगों को जाल में फंसाते हैं। इसके बाद एक फर्जी वेबसाइट से APK फाइल डाउनलोड और इंस्टॉल कराया जाता है। फिर ये वायरस बिना पता चले आपके मोबाइल में घुसकर बैंकिंग डेटा, पासवर्ड, मैसेज और दूसरी जानकारी चुरा लेता है। और पढें: Google का नया AI फीचर करेगा फर्जी कॉल की पहचान, डीपफेक स्कैम से यूजर्स को मिलेगी बड़ी सुरक्षा
अब समझते हैं ये काम कैसे करता है, इस APK को इंस्टॉल करने के बाद ये एक Accessibility Permission मांगता है। जैसे ही आप यह अनुमति देते है, वैसे ही RedHook फोन की Developer Settings में जाकर Wireless ADB (Android Debug Bridge) को ऑन कर देता है। इससे फोन का पूरा कंट्रोल साइबर अपराधियों के पास आ जाता है। अब वो फोन पर होने वाली हर एक्टिविटी, बैंकिंग ऐप्स की लॉगिन डिटेल्स, आपके पासवर्ड और यहां तक कि लाइव स्क्रीन भी देख सकता हैं। और पढें: Android 17 आते ही स्कैमर्स की छुट्टी! Google ने पेश किए खतरनाक सिक्योरिटी फीचर्स
यह मोबाइल डिस्प्ले पर एक छोटे 1×1 पिक्सल की विंडो पर भी चलता है। जिससे एंड्रॉइड सिस्टम को इसका पता नहीं चलता। ये खुद को एक्टिव रखने के लिए WakeLock जैसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करता है। और पढें: सरकार ने Android यूजर्स के लिए जारी की चेतावनी, ये खतरनाक वायरस मिनटों में खाली कर सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानें कैसे बचें
RedHook के दो अलग-अलग हिस्से होते हैं, जो इसे दोबारा चालू कर सकते हैं। मान लीजिए डिवाइस का एंड्रॉइड सिस्टम इसके किसी एक हिस्से को बंद भी कर दें, तो दूसरा हिस्सा उसे फिर से एक्टिव कर देता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information