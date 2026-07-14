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SIR Form Submitted or Not: मुश्किलों से भरा SIR फॉर्म, BLO ने सबमिट किया या नहीं? ऐसे घर बैठे Online जानें

SIR Form Submitted or Not How to check online on phone know full process step by step: आपका SIR फॉर्म सबमिट हुआ है या फिर नहीं। घर बैठे ऐसे जानें।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jul 14, 2026, 08:30 PM (IST)

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पहला स्टेप

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में ECINET ऐप डाउनलोड कर लें। SIR फॉर्म से जुड़ी कई जानकारियां आपको इसी ऐप पर घर बैठे मिल जाती हैं।

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इसके अलावा, आप Voter Id लिखकर गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने साइट ओपन हो जाएगी।

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तीसरा स्टेप

इसके बाद ऐप व साइट पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व कैप्चा कोड डालें।

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चौथा स्टेप

इसके बाद फोन नंबर पर आपको OTP रिसीव होगा... उसे डालकर साइट ओपन करें।

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पांचवा स्टेप

अब आपको टॉप पर मौजूद Fill Enumeration Form का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहां क्लिक कर देना है।

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छठा स्टेप

इसके बाद अपने राज्य का चुनाव करें।

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सातवां स्टेप

अब आपको अपने पहचान पत्र का EPIC नंबर डालना है।

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आठवां स्टेप

यह जानकारी डालने के बाद यदि आपका SIR फॉर्म सबमिट हो गया है, तो जानकारी नीचे लिखी दिख जाएगी।