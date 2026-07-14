SIR Form Submitted or Not: मुश्किलों से भरा SIR फॉर्म, BLO ने सबमिट किया या नहीं? ऐसे घर बैठे Online जानें

रिलीज किया iOS 27 Public Beta वर्जन, ऐसे करें इंस्टॉल

एप्पल ने iOS 27 Public Beta जारी कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव नए Siri AI है। जानिए इस अपग्रेड में क्या चेंज आया, कौन-से iPhone इसे चला पाएंगे और इसे कैसे फोन में डालें...