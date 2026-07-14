SIR Form Submitted or Not: मुश्किलों से भरा SIR फॉर्म, BLO ने सबमिट किया या नहीं? ऐसे घर बैठे Online जानें

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jul 14, 2026, 08:30 PM (IST)
सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में ECINET ऐप डाउनलोड कर लें। SIR फॉर्म से जुड़ी कई जानकारियां आपको इसी ऐप पर घर बैठे मिल जाती हैं।
इसके अलावा, आप Voter Id लिखकर गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने साइट ओपन हो जाएगी।
इसके बाद ऐप व साइट पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व कैप्चा कोड डालें।
इसके बाद फोन नंबर पर आपको OTP रिसीव होगा... उसे डालकर साइट ओपन करें।
अब आपको टॉप पर मौजूद Fill Enumeration Form का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहां क्लिक कर देना है।
इसके बाद अपने राज्य का चुनाव करें।
अब आपको अपने पहचान पत्र का EPIC नंबर डालना है।
यह जानकारी डालने के बाद यदि आपका SIR फॉर्म सबमिट हो गया है, तो जानकारी नीचे लिखी दिख जाएगी।
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