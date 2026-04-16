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Moto Razr 70 Ultra लॉन्च से पहले यहां हुआ लिस्ट, अहम फीचर्स आए सामने

Moto Razr 70 Ultra कंपनी का अपकमिंग फोन है, जिसकी बैटरी और डिस्प्ले रिवील हो चुका है। इससे पहले फोन की संभावित लॉन्च टाइमलाइन सामने आई थी।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 16, 2026, 10:49 AM (IST)

Motorola Razr 60 (14)
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Motorola इस वक्त Moto Razr 70 Ultra को ग्लोबल बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस अपकमिंग फोन की लॉन्च टाइमलाइन लीक हो चुकी है। इसके कुछ फीचर्स सामने आ चुके हैं। अब डिवाइस की बैटरी व डिस्प्ले से जुड़ी जानकारी मिली है। हालांकि, अभी तक कंपनी की ओर से स्मार्टफोन की ऑफिशियल डिटेल साझा नहीं की गई है। news और पढें: Motorola Edge 70 Pro फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Flipkart पर होगी सेल

Moto Razr 70 Ultra

गैजेट्स 360 की रिपोर्ट के मुताबिक, मोटो रेजर 70 अल्ट्रा फोन सर्टिफिकेशन वेबसाइट TENAA पर लिस्ट है। लिस्टिंग के अनुसार, इस स्मार्टफोन का मॉडल नंबर XT2655-4 है। इसे जल्द ग्लोबल मार्केट में उतारा जा सकता है। news और पढें: Motorola Edge 70 Pro भारत में जल्द देगा दस्तक! अप्रैल में होगी लॉन्चिंग

डिस्प्ले की बात करें, तो रेजर 70 अल्ट्रा में 6.9 इंच की OLED स्क्रीन मिल सकती है। इसका रेजलूशन 1224 × 2992 पिक्सल होगा। यह मेन स्क्रीन होगी। इसके बाहर 4 इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजलूशन 1080 × 1272 पिक्सल होगा। news और पढें: Top 5 Camera Mobiles under 10000: फोटोग्राफी के लिए बेस्ट रहेंगे ये फोन, दाम 10 हजार से भी है कम

बैटरी

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि अपकमिंग स्मार्टफोन में डुअल-सेल सेटअप दिया जा सकता है। इसमें 1125mAh+3415mAh की बैटरी मिल सकती है। इसे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसमें कनेक्टिविटी के लिए फोन में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जा सकते हैं।

अन्य फीचर्स

फोन में फोटो क्लिक करने के लिए 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है। सुरक्षा के लिए हैंडसेट में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलेगी। इसकी डायमेंशन 171 x 73.9 x 7.2mm और वजन 199 ग्राम होगा।

कितनी हो सकती है कीमत ?

मोटोरोला ने अभी तक रेजर 70 अल्ट्रा की लॉन्चिंग या कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स में दावा किया जा रहा है कि इस डिवाइस की कीमत प्रीमियम रेंज में रखी जाएगी। इसके आने से सैमसंग जैसे ब्रांड को जोरदार टक्कर मिलेगी।

मार्च में लॉन्च हुआ यह फोन

मोटोरोला ने पिछले महीने यानी मार्च में motorola edge 70 fusion को पेश किया था। इस स्मार्टफोन में 6.78 इंच का 1.5के रेजलूशन वाला OLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 5200 निट्स है। इस पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है।

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बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इस मोबाइल फोन में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर और Adreno 810 GPU दिया गया है। इसकी बैटरी 7000mAh की है। इसे 68 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है।