Lava का धाकड़ स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, कीमत 8000 रुपये से कम

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 31, 2026, 12:03 PM (IST)
Lava का नया स्मार्टफोन Lava Bold N2 Pro भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का किफायती 4जी फोन है। इसमें फास्ट चार्जिंग से लैस 5000mAh की जंबो बैटरी मिलती है। फोटोग्राफी के लिए 50MP का कैमरा और डेटा स्टोर करने के लिए 128 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसके अलावा, लेटेस्ट फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एचडी डिस्प्ले मिलता है। आइए जानते हैं लावा के नए फोन की कीमत और फीचर्स… और पढें: Lava Bold N2 Pro 4G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Flipkart पर फीचर्स लिस्ट
लावा के लेटेस्ट स्मार्टफोन Lava Bold N2 Pro की कीमत 7999 रुपये तय की गई है। यह ग्राहकों के लिए Eclipse Grey और Aurora Gold कलर में अवेलेबल है। इस फोन की बिक्री 6 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लाइव होगी। और पढें: 13,000 रुपए से कम में आया नया 5G फोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Lava Bold 2 5G
लावा के इस स्मार्टफोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। इससे यूजर्स को स्मूथ स्क्रॉलिंग मिलेगी, जिससे उनका एक्सपीरियंस बेहतर होगा। पावर के लिए डिवाइस में UNISOC T7250 चिपसेट और 4 जीबी रैम दी गई है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 128 जीबी है, जिसे एसडी कार्ड की मदद से 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। और पढें: Lava Bold 2 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Amazon पर उपलब्ध होगी सेल
फोटो खींचने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए लावा के इस स्मार्टफोन में 50MP का AI लेंस दिया गया है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8एमपी का कैमरा मिलता है। इसे IP54 की रेटिंग मिली है। यानी कि यह वॉटर व डस्ट रसिस्टेंट है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।
यह 4जी स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी के साथ आता है। इसे 18 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट भी दिया गया है।
जाते-जाते बताते चलें कि भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा ने इस महीने की शुरुआत में Lava Bold 2 5G को भारतीय बाजार में उतारा था। इस स्मार्टफोन की कीमत बजट रेंज में रखी गई है। फीचर्स पर नजर डालें, तो स्मार्टफोन में 6.67 इंच का FHD+ एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है।
इस मोबाइल फोन में MediaTek Dimensity 7060 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 128 जीबी की स्टोरेज दी गई है। इसमें 50एमपी का बैक और 8एमपी का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 5000mAh की है। इसको 33 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। यह Android 15 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।
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