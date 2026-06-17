WhatsApp से काफी आगे है Telegram! ये फीचर्स बनाते हैं इसे खास

Telegram Ban: Neet Paper Leak की वजह से भारत सरकार ने टेलीग्राम ऐप पर अस्थाई रूप से बैन लगा दिया है, जो कि 22 जून तक जारी रहने वाला है। इसके अलावा, 30 जून तक इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स पर रोक लगाई गई है। कहा जा रहा है कि नीट कैंडिडेट को टारगेट करने के लिए कुछ ग्रुप टेलीग्राम का सहारा ले रहे हैं। इसी वजह से यह कदम उठाया जा रहा है। हालांकि, सवाल यह उठता है कि आखिर टेलीग्राम ही क्यों? WhatsApp भी टेलीग्राम की तरह की इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, लेकिन व्हाट्सऐप की तुलना में स्कैमर्स व कुछ शरारती तत्व इस तरह के फ्रॉड के लिए सिर्फ टेलीग्राम का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। और पढें: WhatsApp की सीक्रेट ट्रिक, ऐसे छिपाएं Locked Chats

Telegram को ही क्यों बनाया सहारा?

WhatsApp की तुलना में Telegram सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप ही नहीं है। यह ऐप समान्य तौर पर स्पीड, लार्ज स्केल कम्युनिकेशन, क्लाउस स्टोरेज व एडवांस फीचर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसे एक समान्य मैसेजिंग ऐप से अलग बनाता है। कई यूजर्स जो एक-साथ बड़ी कम्युनिटी से कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर बड़ी फाइलें शेयर करना चाहते हैं… वो लोग व्हाट्सऐप की जगह सीधे टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करते हैं। आज इस आर्टिकल में हम आपको टेलीग्राम के कुछ ऐसे फीचर्स की जानकारी देंगे, जो इसे व्हाट्सऐप से एक अलग ऐप बनाता है। और पढें: Telegram भारत में अस्थायी रूप से हुआ बैन, री-Neet परीक्षा से पहले उठाया गया सख्त कदम

WhatsApp में नहीं मिलते Telegram के ये फीचर्स

Cloud-based chats

कंपनी के ऑफिशियल पेज पर क्लेम किया गया है कि Telegram एक क्लाउड बेस्ट मोबाइल व डेस्कटॉप मैसेजिंग ऐप है, जिसका फोकस यूजर्स की सिक्योरिटी व स्पीड है। क्लाउड बेस्ड चैट के तहत यूजर्स की चैट सीधे क्लाउड में सेव होती है। इस सुविधा के बाद आप जब भी टेलीग्राम ऐप किसी डिवाइस में ओपन करेंगे, तो आप अपनी सभी पुरानी चैट्स को एक्सेस कर सकते हैं।

WhatsApp की बात करें, तो यहां टेलीग्राम की तरह पर्सनल चैट क्लाउड बेस्ड नहीं होती। यहां चैट सीधे डिवाइस में स्टोर होती है। जैसे ही आप डिवाइस बदलते हैं, वैसे ही चैट गायब हो जाती है। हालांकि, बिजनेस के लिए मेटा WhatsApp Cloud API प्रोवाइड करता है, जिसके लिए मेटा का सिक्योर क्लाउड सर्वर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा, मल्टी-डिवाइस फंक्शन के लिए भी क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल होता है।

4GB File Sharing

Telegram पर बड़ी फाइलें शेयर करना भी बेहद आसान है, जिसमें आप 2GB तक की वीडियो, डॉक्यूमेंट्स व फाइलों को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर कई ऐसे ग्रुप्स मौजूद मिलते हैं, जो कि पूरी-पूरी फिल्में व शो को चैट में अपलोड कर देते हैं। इसके अलावा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ आप टेलीग्राम पर 4GB की फाइलें भी शेयर कर सकते हैं।

Username Chat

WhatsApp पर जहां यूजरनेम वाला फीचर जल्द ही रिलीज किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं टेलीग्राम पर पहले से ही इस तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहां आप अपने नंबर या फिर नाम रिवील किए बिना लाखों लोगों तक मैसेज को भेज सकते है, जिसकी वजह से आपकी पहचान भी रिवील नहीं होती।

Add Techlusive as a Preferred Source

ओवरऑल देखें, तो Telegram उन लोगों के बीच काफी फेमस है, जो लोग एक बार में बड़े ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इसके अलावा, इस प्लेटफॉर्म के जरिए मिनटों में बड़ी-बड़ी फायलें शेयर हो जाती है। साथ ही आप अपनी पहचान रिवील करे बिना हजारों लोगों को मैसेज भी भेज सकते हैं। इसी वजह से ज्यादातर पेपर लीक जैसी एक्टिविटी के लिए लोग टेलीग्राम जैसे ऐप्स का सहारा लेते हैं।