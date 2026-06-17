Fathers Day Gift Idea: इस फादर्स डे अगर आप अपने पापा को कुछ अनोखा गिफ्ट देकर खुश करना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए ही है। इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसे टेक गैजेट्स की जानकारी देने जा रहे हैं, जो न केवल सिर्फ गिफ्ट हैं बल्कि यह आपके पिता के रोजमर्रा के काम को आसान बना देंगे। इस लिस्ट में TWS बड्स से लेकर स्मार्टवॉच व स्मार्टफोन आदि शामिल है। खास बात यह है कि ये सभी गैजेट्स आपके बजट के अंदर ही हैं। इनकी कीमत 999 रुपये से शुरू होती है। यहां देखें पूरी लिस्ट। और पढें: 200MP कैमरा + 200MP कैमरा वाले Vivo X300 Ultra पर 16,000 रुपये की छूट, Discount न करें मिस

truke New Launch Crystal Dyno Leather Finish True Wireless in Ear Earbuds

truke New Launch Crystal Dyno Leather Finish True Wireless in Ear Earbuds को Amazon से 999 रुपये में खरीदा जा सकता है। ये बड्स 13mm ड्राइवर्स के साथ आए हैं। साथ ही इनमें 40ms Ultra Low Latency मिलती है। कॉलिंग के लिए इसमें 4 माइक मौजूद है। वहीं, इसमें ENC सपोर्ट भी दिया गया है। अगर आपके पिता जी गाना सुनने का शौक रखते हैं, तो आप उन्हें ये किफायती लेकिन स्टाइलिश दिखने वाले TWS गिफ्ट कर सकते हैं। और पढें: Smart Device: घर में आग लगने से पहले Alert देगा ये स्मार्ट डिवाइस, कीमत 599 रुपये से शुरू

URBN Power Bank 20000mAh Fast Charging

URBN Power Bank 20000mAh Fast Charging को 999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस पावर बैंक पर 20,000mAh की बैटरी मिलती है। इसके साथ कंपनी ने 22.5W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। अगर आपके पापा के फोन की बैटरी बार-बार खत्म हो जाती है, तो ये उनके लिए एक यूजफुल गिफ्ट हो सकता है।

Philips India’s No.1 Men’s Trimmer

Philips India’s No.1 Men’s Trimmer को अमेजन से 3,799 रुपये में खरीदा जा सकता है। कंपनी ने इसमें BeardSense Technology दी है। कंपनी का दावा है कि इस एक ट्रिमर में 13 टूल्स का एक्सेस मिलेगा, जिसके जरिए आप फेशियल एयर आदि को स्टाइल कर सकते हैं।

Amazfit GTR 3 Pro (Smartchoice) 46mm Smart Watch

Amazfit GTR 3 Pro (Smartchoice) 46mm Smart Watch को 9,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस वॉच में 1.54 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट मिलता है। इसके साथ ही वॉच में 24/7 HR Tracking, Alexa, GPS, WiFi जैसे फीचर्स मिलेंगे। यह वॉच सिंगल चार्ज पर 12 दिन तक की यूसेज प्रोवाइड करती है। इस वॉच के जरिए न केवल समय देखा जा सकता है बल्कि ये वॉच आपके पापा की हेल्थ का भी खास ख्याल रखेगी।

iQOO 15R

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अगर आप स्मार्टफोन गिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो अमेजन से इसे आप 47,999 रुपये में खरीद सकते हैं। बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 2399 रुपये का ऑफ मिलता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 1.5K डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। फोन की बैटरी 7600mAh की है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।