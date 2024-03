iQOO Z9 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

iQOO Z9 5G स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च हो गया है। इसकी बिक्री लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन के जरिए की जाएगी। यह सेगमेंट का सबसे फास्ट स्मार्टफोन और ब्राइट AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। स्मार्टफोन को दो कलर ऑप्शन में लाया गया है। हैंडसेट 7.88mm अल्ट्रा स्लिम है। फोन बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस के साथ आया है। डिवाइस डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आता है। इसमें लंबे समय तक चलने वाली बैटरी दी गई है। आइये, फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन जानते हैं।

स्मार्टफोन को भारत में 19,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लाया गया है। फोन के टॉप वेरिएंट की कीमत 21,999 रुपये है। iQOO Z9 5G स्मार्टफोन को दो कलर ऑप्शन Graphene Blue और Brushed Green में लाया गया है। इसकी सेल 13 मार्च को दोपहर 12 बजे से अमेजन पर शुरू हो जाएगी। यह सेल केवल प्राइम मेंबर्स के लिए होगी। सभी यूजर्स के लिए सेल 14 मार्च से शुरू हो जाएगी।

ICICI और HDFC बैंक के कार्ड पर 2000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके बाद फोन को 17,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकेगा।

iQOO के इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का Full HD+ AMOELD डिस्प्ले दिया गया है। इसका पीक ब्राइट 1800 nits और 1200Hz इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट है।

फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह 44W FlashCharge को सपोर्ट करता है। फोन 8GB RAM के साथ आता है। इसमें 8GB एक्सटेंड रैम का ऑप्शन भी मिलता है। स्मार्टफोन को दो स्टोरेज वेरिएंट में लाया गया है। इसमें 256GB तक इंटरनल स्टोरेज दिया गया है।

यह फोन Android 14 पर बेस्ड Funtouch OS 14 पर रन करता है। स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर दिया गया है। यह अल्ट्रा गेमिंग मोड दिया गया है।

Unlock new horizons of user experience with the #iQOOZ9 5G, get #FuntouchOS14 based on #Android14 out of the box. Go Fully Loaded!

Know More – https://t.co/VbDgKo6fqM

Watch Now – https://t.co/1ohvqTCDka#AmazonSpecials #iQOO #FullyLoaded #iQOOZ9 #Z9LaunchEvent pic.twitter.com/OCbOa1xH0v

— iQOO India (@IqooInd) March 12, 2024