iQoo Z9 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह फोन कंपनी की Z सीरीज का लेटेस्ट एडिशन होने वाला है। लॉन्च से पहले फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट Amazon India और iQOO India पर लाइव कर दी गई है। लिस्टिंग के जरिए फोन का फर्स्ट लुक और प्रमुख स्पेसिफिकेशन की जानकारी सामने आ गई है। फीचर्स की बात करें, तो यह फोन MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर से लैस होगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। आइए जानते हैं भारत में कब दस्तक देगा आइकू का धाकड़ फोन।

iQoo India के सीईओ Nipun Marya ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल के जरिए iQoo Z9 5G स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन भारत में 12 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। जैसे कि हमने बताया फोन के लॉन्च से पहले फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट Amazon India और iQOO India पर लाइव हो गई है। इस लिस्टिंग के जरिए फोन की पहली ऑफिशियल झलक देखने को मिली है। साथ ही फोन के प्रमुख स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं।

Calling all #GenZ fam 🚨! #FullyLoaded #iQOOZ9 in the house! Guess the processor name and tag 5 homies to win some exciting #iQOO goodies. pic.twitter.com/SzJEJAEQxh

— Nipun Marya (@nipunmarya) February 26, 2024