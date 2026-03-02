comscore
  Iqoo Z11x India Launching On March 12 With 7200mah Battery On Amazon

7200mAh बैटरी के साथ भारत में इस दिन लॉन्च होगा iQOO Z11x, लॉन्च डेट कंफर्म

IQOO Z11x स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। फोन की सेल Amazon पर उपलब्ध होगी। फोन में 7200mAh बैटरी मिलने वाली है।

Published: Mar 02, 2026, 04:26 PM (IST)

iQOO Z11x स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। जैसे कि नाम से समझ आता है यह फोन iQOO Z10x का अपग्रेड वर्जन होने वाला है। इस फोन को ग्राहक Amazon के जरिए खरीद सकेंगे। अमेजन पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। लॉन्च डेट के अलावा फोन के कई अहम फीचर्स की जानकारी अमेजन के जरिए सामने आई है। आइकू का यह फोन 7000mAh बैटरी से लैस होने वाला है। इसके अलावा, फोन में MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर भी मिलेगा। आइए जानते हैं फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: iQOO Z11x 5G की लॉन्चिंग कंफर्म, दमदार प्रोसेसर के साथ जल्द देगा दस्तक

iQOO India के ऑफिशियल X हैंडल पर iQOO Z11x स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह फोन भारत में 12 मार्च को लॉन्च होने वाला है। जैसे कि हमने बताया इस फोन की सेल Amazon पर उपलब्ध होगी। अमेजन के जरिए फोन के कई फीचर्स सामने आ चुके हैं। news और पढें: iQOO लेकर आ रहा धाकड़ स्मार्टफोन, Geekbench लिस्टिंग से मिला संकेत

iQOO Z11x Specs

फीचर्स की बात करें, तो यह फोन 7200mAh जंबो बैटरी के साथ आने वाला है। टीजर पोस्टर की मानें, तो यह फोन सिंगल चार्ज पर 40 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक प्रोवाइड करेगा। वहीं, 93 घंटे तक की म्यूजिक व गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। कंपनी इस फोन के साथ 44W FlashCharge सपोर्ट भी देने वाली है।

इसके अलावा, आइकू का फोन MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर से लैस होने वाला है। इसमें 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलते हैं। इसके अलावा, फोन में 6GB RAM + 128GB स्टोरेज व 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल शामिल हो सकते हैं। पोस्ट के जरिए यह भी रिवील हुआ है कि फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जिसके साथ LED फ्लैश भी मिलेगा। इससे पहले सामने आए टीजर पोस्टर के जरिए iQOO Z11x की कीमत सामने आई है, जो कि 23000 रुपये से कम होने वाला है। फोन की सेल Amazon पर उपलब्ध होगी।