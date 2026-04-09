Best Smartphones Under 20000: स्मार्टफोन मार्केट इन दिनों प्राइस हाइक की वजह से चर्चा में बनी हुई है। विभिन्न स्मार्टफोन ब्रांड या तो 50,000 से 60,000 रुपये से ज्यादा की रेंज के स्मार्टफोन पेश कर रहे है या फिर मौजूद बजट फोन की कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। ज्यादा बजट होने की वजह से यदि आप नया स्मार्टफोन खरीद नहीं पा रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। 20,000 रुपये से कम की रेंज में आपको कई स्मार्टफोन खरीद के लिए उपलब्ध होंगे। इसमें Moto, iQoo, Vivo जैसे ब्रांड के कई फोन शामिल हैं। इन स्मार्टफोन्स में आपको दमदार बैटर, कैमरा व परफॉर्मेंस मिलती है। और पढें: Vivo T5 Pro 5G की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म, 9020mAh बैटरी के साथ देगा दस्तक

Moto G67 Power 5G

Moto G67 Power 5G स्मार्टफोन को कंपनी ने 15,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल का है। वहीं, 256GB स्टोरेज को फीचर्स की बात करें, तो फोन में कंपनी ने 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया है। इसके अलावा, फोन 4nm Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 7000mAh की है, जिसमें आपको 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। और पढें: TECNO Spark 50 5G की भारत में पहली सेल आज, मिलेंगी जबरदस्त डील

iQOO Z11x 5G

iQOO Z11x 5G फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 18,999 रुपये है। इस फोन में 6.76 का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन 4nm MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP कैमरा का कैमरा दिया गया है। फोन में 7200mAh बैटरी दी गई है, जिसके साथ 44W फास्ट चार्जिंग मिलती है। और पढें: 7200mAh बैटरी वाला Vivo फोन हुआ 2100 रुपये सस्ता, सीमित समय के लिए Offer

Vivo T5x 5G

Vivo T5x 5G फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये है। इस फोन में आपको 6.76 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 7000mAh की है।

Oppo K14 5G

Oppo K14 5G फोन के 6GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 19,999 रुपये है। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 6.75 इंच डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 7000mAh की है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

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Tecno Spark 50 5G

Tecno Spark 50 5G फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 18,999 रुपये है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा दिया गया है। फोन में 6500mAh की जंबो बैटरी मिलती है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।