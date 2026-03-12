iQOO Z11x 5G: 7200mAh बैटरी के साथ आया धाकड़ फोन, कीमत 18,999 रुपये से शुरू

iQOO का नया स्मार्टफोन iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च हो गया है। यह Z-सीरीज का नया फोन है। इसे तीन स्टोरेज ऑप्शन में लाया गया है। इसमें MediaTek Dimensity 7400 Turbo चिपसेट और 7200mAh की जंबो बैटरी मिलती है। इसके साथ फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। फोटो व वीडियो के लिए 50MP का कैमरा मिलता है। आइए जानते हैं नए फोन की कीमत और फीचर्स की पूरी डिटेल… और पढें: iQOO Z11 के लॉन्च से पहले इन फीचर्स का हुआ खुलासा, डिस्प्ले से लेकर बैटरी तक जानें क्या होगा खास

iQOO Z11x 5G Price in India

आइक्यू जेड11एक्स को तीन स्टोरेज ऑप्शन में लाया गया है। इस फोन के 6GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये है। इसका 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल 20,999 रुपये और 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 22,999 रुपये में मिलेगा। इसकी बिक्री 16 मार्च 2026 से लाइव होगी। इसे Prismatic Green और Titan Black कलर में खरीदा जा सकेगा। और पढें: आज से शुरू हुई iQOO 15R की सेल, जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक सब कुछ

iQOO Z11x 5G Specifications

आइकू जेड11एक्स में Android 16 बेस्ड OriginOS 6 ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस फोन में 6.76 इंच का LCD डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है। इसका NTSC कलर गेमट 83 प्रतिशत है। इसे पानी और धूल से बचाने के लिए IP68 और IP69+ की रेटिंग दी गई है। और पढें: 7200mAh बैटरी के साथ भारत में इस दिन लॉन्च होगा iQOO Z11x, लॉन्च डेट कंफर्म

स्मूथ फंक्शनिंग और पीक परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर दिया है। इसकी क्लॉक स्पीड 2.6GHz है। इसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है। सुरक्षा के लिए हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक भी दिया गया है।

कैमरा

इस मोबाइल फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें f/2.45 अपर्चर वाला 50MP का प्राइमरी शूटर और 2MP का बोकेह लेंस मिलता है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए हैंडसेट के फ्रंट में 32MP का कैमरा दिया है।

Add Techlusive as a Preferred Source

बैटरी और सेंसर

iQOO Z11x 5G फोन में 7200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसको 44 वॉट वायर फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें Accelerometer, Ambient light और Proximity जैसे सेंसर मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए डिवाइस में 5G, 4G LTE, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है।