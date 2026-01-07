iQOO Z11 Turbo के सभी स्पेसिफिकेशन आए सामने, अगले हफ्ते देगा बाजार में दस्तक

iQOO नए साल की धमाकेदार शुरुआत करने के लिए Z-सीरीज के iQOO Z11 Turbo को लॉन्च करने वाला है। इस फोन की लॉन्च डेट आ गई है। इसकी कीमत हाल ही में लीक हुई। अब अपकमिंग मोबाइल फोन के लगभग सभी स्पेसिफिकेशन सामने आ गए हैं। इसमें Snapdragon 8 Gen 5 से लेकर OLED डिस्प्ले तक मिल सकता है। इन फीचर के बारे में अधिक जानने के लिए नीचे खबर पढ़ें… और पढें: iQOO 15R जल्द लेगा ग्लोबल बाजार में एंट्री, लिस्टिंग से मिला संकेत

ऐसे हो सकते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अपकमिंग iQOO Z11 Turbo में Adreno 829 GPU के साथ Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दी जाएगी, जिससे यूजर्स को मल्टी-टास्किंग करने में आसानी होगी और सीमलेस गेमिंग मिलेगी। इसके साथ हैंडसेट में Android 16 पर काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, 16 जीबी रैम और UFS 4.1 स्टोरेज दी जाएगी। और पढें: iQOO Neo 10 पर धमाकेदार Offer, सस्ते में मिलेंगे 7000mAh बैटरी और 50MP कैमरा जैसे शानदार फीचर्स

इस 5जी स्मार्टफोन में 6.59 इंच का फ्लैट LTPS OLED डिस्प्ले मिल सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज होगा। इसमें 3डी अल्ट्रासॉनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर भी दिया जाएगा।

कैमरा

फोटोग्राफी के लिए आइकू के स्मार्टफोन में 200MP का प्राइमरी लेंस और 8MP का सेकेंडरी सेंसर दिया जा सकता है, जबकि फ्रंट में 32MP का कैमरा मिलने की संभावना है। इसमें AI एडिटिंग टूल और नाइट व पोट्रेट जैसे कैमरा मोड भी मिलेंगे।

बैटरी

आइकू जेड 11 टर्बो में 7,600mAh की बड़ी बैटरी दी जाने की संभावना है। इसको 120 वॉट फास्ट चार्जिंग मिल सकती है, जिससे डिवाइस कम समय में फुल चार्ज हो जाएगा। वहीं, तगड़ी कनेक्टिविटी के लिए मोबाइल फोन में वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, डुअल सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स भी दिए जाएंगे।

कितना हो सकता है प्राइस ?

आइकू ने अभी तक iQOO Z11 Turbo फोन की कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, मगर लीक्स में दावा किया जा रहा है कि इस फोन का प्राइस 2,500 युआन (करीब 29,000 रुपये) के आसपास रखा जा सकता है।

कब होगा लॉन्च ?

iQOO के मुताबिक, iQOO Z11 Turbo फोन 15 जनवरी 2026 को लॉन्च होने वाला है। यह नए साल में कंपनी का पहला डिवाइस है, जो Z-सीरीज का हिस्सा बनेगा। इसके आने से ग्लोबल बाजार में Xiaomi, OPPO और Samsung जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलेगी।