comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Iqoo Z11 Turbo Launched With 7600mah Battery 200mp Camera Price And Specifications

iQOO Z11 Turbo फोन 200MP कैमरा और 7600mAh बैटरी के साथ लॉन्च, जानें फीचर्स

IQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन कई धाकड़ फीचर्स के साथ लॉन्च हो गया है। फोन में 200MP कैमरा और 7600mAh बैटरी जैसे फीचर्स मिलते हैं। यहां जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Jan 15, 2026, 08:20 PM (IST)

iQOO Z11 Turbo
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है। यह कंपनी की iQOO Z सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन है। फीचर्स की बात करें, तो आइकू के फोन में 6.59 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, यह फोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। कंपनी ने इस फोन में 7,600mAh की जंबो बैटरी दी है। यहां जानें सभी डिटेल्स। news और पढें: लॉन्च से पहले iQOO Z11 Turbo का फ्रंट कैमरा हुआ रिवील, जानें यहां

iQOO Z11 Turbo Specifications, Features

फीचर्स की बात करें, तो iQOO Z11 Turbo फोन में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz का है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने फोन में 16GB RAM + 1TB स्टोरेज दी है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68 + IP69 रेटिंग मिलती है। news और पढें: iQOO Z11 Turbo के सभी स्पेसिफिकेशन आए सामने, अगले हफ्ते देगा बाजार में दस्तक

फोटोग्राफी के लिए कंपनी ने फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में 200MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके साथ 8MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। आइकू के फोन में 7,600mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कंपनी का दावा है कि फोन सिंगल चार्ज पर 23.1 दिन तक चलेगा। फोन का डायमेंशन 157.61 x 74.42 x 7.9 mm और भार 202 ग्राम है। news और पढें: iQOO Z11 Turbo 5G का डिजाइन हुआ रिवील, फीचर्स भी आए सामने

Trending Now

iQOO Z11 Turbo Price

कंपनी ने iQOO Z11 Turbo को CNY 2,699 (लगभग 35,999 रुपये) की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल का है। फोन के 16GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट CNY 2,999 (लगभग 39,000 रुपये) में पेश किया गया है। 12GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत CNY 3,199 (लगभग 41,000 रुपये) है। इस फोन में Polar Night Black, Skylight White, Canglang Fuguang और Halo Powder कलर ऑप्शन मिलते हैं।