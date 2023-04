iQOO जल्द ही अपनी नई सीरीज को लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम iQOO Neo 8 होगा। इस सीरीज में दो हैंडसेट iQOO Neo 8 और 8 Pro लॉन्च होंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया है इस सीरीज में 120W का चार्जर मिलेगा। प्रो वेरिएंट में अपकमिंग Dimensity 9200 Plus चिपसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं iQOO Neo 8 में Snapdragon 8 Plus Gen 1 चिपसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। Also Read - Vivo और iQOO होंगे मर्ज! चीनी कंपनी ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला

iQOO Neo 8 और 8 Pro स्मार्टफोन को चीनी सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर स्पॉट किया जा चुका है। इस हैंडसेट के मॉडल नंबर क्रमशः V2301A और V2302A हो सकते हैं। इससे पहले इन्हें AnTuTu benchmarks पर भी स्पॉट किया जा चुका है। टेकगोइंग द्वारा रिवील सर्टिफिकेशन से पता चलता है कि इसमें V12060L0A0-CN नंबर का चार्जर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह चार्जर 120W का सपोर्ट करता है।

iQOO Neo 8 के संभावित स्पेसिफिकेशन

iQOO Neo 8 में 6.78 इंच का OLED पैनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 1.5K रेजोल्यूशन देखने को मिल सकता है और यह 120Hz के रिफ्रेश रेट्स के साथ दस्तक देगा। सुरक्षा के मद्देनजर इस हैंडसेट में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। यह स्मार्टफोन Android 13 OS पर काम करेगा।

iQOO Neo 8 का संभावित प्रोसेसर

इस हैंडसेट में Qualcomm snapdragon 8 gen 1 चिपसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हैंडसेट में 16 GB की LPDDR5 RAM और 512 GB की UFS 3.1 स्टोरेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मोबाइल में 5000mAh की बैटरी और 120W का फास्ट चार्जर देखने को मिल सकता है। इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा।

iQOO Neo 8 का संभावित कैमरा सेटअप

iQOO Neo 8 में बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, जो Sony IMX766V कैमरा सेंसर होगा। यह सीरीज मई महीने में चीन में लॉन्च हो सकती है।