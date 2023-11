iQOO 12 की कीमत लॉन्च से पहले लीक, 12 दिसंबर को होगा लॉन्च

iQOO 12 स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में जल्द लॉन्च किया जाना है। स्मार्टफोन 12 दिसंबर को भारत में पेश हो जाएगा। लॉन्चिंग से पहले ही iQOO 12 के खास स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं। इसकी बिक्री लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से होगी। स्मार्टफोन की पेज वेबसाइट पर लाइव कर दिया गया है। कंपनी ने भी इंडियन वेरिएंट के खास फीचर्स का खुलासा हो गया है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में अपकमिंग स्मार्टफोन की कीमत का भी खुलासा हो गया है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

लोकप्रिय टिप्स्टर Mukul Sharma ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर iQOO 12 की कीमत बताई है। उनके पोस्ट के अनुसार, अपकमिंग स्मार्टफोन की MRP 5X,999.00 रुपये होगी। उन्होंने अपने पोस्ट में बॉक्स की फोटो भी पोस्ट की है। इसमें MRP लिखी दिखाई दे रही है।

मुकुल शर्मा ने पोस्ट में यह भी बताया है कि स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में 53,000 से 55,000 रुपये के बीच में उतारा जाएगा। उनके सोर्स के अनुसार, फोन की MRP 56,999 रुपये है। पोस्ट में बताया गया है कि iQOO 12 के दो वेरिएंट आएंगे।

[Exclusive] Here’s a snippet of the box price of the upcoming #iQOO12 for you (Rs 5X,999.00).

In all likelihood, the device will be priced around ₹53,000 to ₹55,000 in India 😍

As per my source, the MRP will be ₹56,999.

Memory variants – 12GB/256GB, 16GB/512GB

What are… pic.twitter.com/1fSkwvxh3M

— Mukul Sharma (@stufflistings) November 29, 2023