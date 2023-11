Poco X6 Neo भारत में जल्द होगा लॉन्च, मिल सकता है 64MP कैमरा

POCO X6 Neo की भारत में लॉन्चिंग को टिप किया गया है। कुछ महीनों पहले चीन में Redmi Note 13 5G Series को लॉन्च किया गया था। इसमें तीन स्मार्टफोन्स Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro 5G और Note 13 Pro+ 5G शामिल है। अब कंपनी चीनी मार्केट में सीरीज का एक और स्मार्टफोन Redmi Note 13R Pro लॉन्च करने वाली है। अब एक लोकप्रिय टिप्स्टर ने दावा किया गया है कि Redmi Note 13 Series को भारत में POCO X6 Neo नाम से पेश किया जाएगा। आइये, डिटेल में जानते हैं।

लोकप्रिय टिप्स्टर Kacper Skrzypek ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्हें अपने ट्वीट में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें Poco X6 Neo की कई डिटेल शेयर की है। स्क्रीनशॉट में पोको डिवाइस का नाम सामने आया है। neo नाम के साथ आने वाला यह पोटो का पहला हैंडसेट होगा।

Redmi Note 13 5G will have the rebrand in China, Redmi Note 13R Pro with 64 Mpx camera. It may be also available globally. India very likely will get both 13 5G and 13R Pro (although IDK the second variant will have the same name as in China)

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) September 21, 2023