iPhone 16 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। पिछले साल सितंबर में iPhone 15 Series लॉन्च करने के बाद अब कंपनी ने अपने नेक्स्ट जनरेशन आईफोन पर काम करना शुरू कर दिया गया है। हर साल की तरह 2024 में भी कंपनी साल के अंत में अपनी अपकमिंग सीरीज से पर्दा उठाएगी। हालांकि, उससे पहले ही इसकी लीक आना शुरू हो गई हैं। आईफोन 16 में मिलने वाले स्पेसिफिकेशन से लेकर डिजाइन, तक कई चीजों की जानकारी सामने आ रही है।

लेटेस्ट लीक में आईफोन 16 प्रोटोटाइप मॉडल रिवील हुआ है। प्रोटोटाइप से फोन का कैमरा डिजाइन iPhone X जैसा लग रहा है। इसके अलावा, लीक रिपोर्ट से कैमरा शॉर्टकट के लिए iPhone 16 के कैप्चर बटन की जानकारी भी सामने आई है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

iPhone 16 Series के लेटेस्ट प्रोटोटाइप के अनुसार, पिल शेप्ड मॉड्यूल में दो वर्टिकल कैमरा सेंसर लगे दिख रहे हैं। इस डुअल रियर कैमरा सेटअप में एक वाइट लेंस और एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस लगा है। MacRumors की रिपोर्ट के मुताबिक, यह डिजाइन प्रोटेटाइप आईफोन 16 सीरीज के नॉन-प्रो मॉडल के लिए नहीं है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि iPhone 12 Series में ऐसा कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। यही डिजाइन लोकप्रिय टिप्स्टर Majin Bu द्वारा शेयर किए गए फोटोज में भी दिख रहा है।

iPhone 16 new information (Rumor)

The size of the 16 Pro models, while many other sources are saying that the size has increased, I am seeing that the 16 Pro Max will have no change, at least that is what I am currently seeing. With no accurate measurements, I cannot guarantee,… pic.twitter.com/uUJjMVikK9

