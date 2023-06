Infinix Note 30 5G स्मार्टफोन आज भारत में लॉन्च हो गया है। लॉन्चिंग से पहले ही फोन को लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर लिस्ट कर दिया गया था, जिससे इसके खास स्पेसिफिकेशन का खुलासा हो गया था। हालांकि, अब कंपनी ने फोन के सभी फीचर्स और कीमत भी अनाउंस कर दी है। Also Read - Infinix Note 30 5G फोन की लॉन्च डेट कंफर्म, 108MP कैमरा के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

इसे 108MP मेन कैमरे के साथ लाया गया है। इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में कंपनी ने 16GB तक RAM का ऑप्शन दिया है। Infinix के इस नए 5G फोन में 15 5G Bands के साथ कई दमदार फीचर्स मिल रहे हैं। स्मार्टफोन की कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Infinix Note 30 5G की खूबियों से उठा पर्दा, इसमें होगा 108MP के कैमरा समेत कई आकर्षक फीचर्स

Infinix Note 30 5G स्मार्टफोन को भारत में दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। बेस वेरिएंट में 4GB RAM के साथ 128GB स्टोरेज मिलता है, जिसे 14,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। वहीं, टॉप मॉडल 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आया है। इसकी कीमत 15,999 रुपये है। हालांकि, Axis बैंक के कार्ड पर 1000 रुपये तक की छूट है।

इसकी सेल Flipkart पर 22 जून, 2023 को दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी। फोन तीन कलर ऑप्शन में Interstellar Blue, Magic Black और Sunset Gold में आया है।

Time to live life in the fast lane with the #InfinixNote305G, thanks to India’s first MediaTek Dimensity 6080 Processor, a smooth 120Hz Display, up to 16GB* RAM, and 256 Storage! Sale starts 22nd June, 12PM, only on Flipkart.#ChangeTheGame pic.twitter.com/6oEqkV6oi7

— Infinix India (@InfinixIndia) June 14, 2023