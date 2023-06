Infinix Note 30 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च तारीख से पर्दा उठा दिया गया है। यह फोन इससे पहले मई महीने में ग्लोबली लॉन्च हुआ था। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इनफिनिक्स नोट 30 5जी स्मार्टफोन में 108MP का तगड़ा बैक कैमरा के साथ लॉन्च होगा। इसके अलावा, ग्लोबल वेरिएंट MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज दी गई है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग स्पीड मिलती है। आइए जानते हैं भारत में कब लॉन्च होगा इनफिनिक्स का यह धांसू स्मार्टफोन। Also Read - Infinix Note 30 5G की खूबियों से उठा पर्दा, इसमें होगा 108MP के कैमरा समेत कई आकर्षक फीचर्स

Infinix India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए Infinix Note 30 5G स्मार्टफोन की लॉन्च डेट रिवील कर दी है। यह फोन भारत में 14 जून को लॉन्च किया जाएगा। फोन की लॉन्च डेट रिवील करने के साथ-साथ इस ट्वीट में फोन को डेडिकेटेड Flipkart माइक्रोसाइट का लिंक शेयर किया गया है। इस साइट के जरिए फोन के कुछ फीचर्स की जानकारी मिलती है। इनमें से एक फीचर यह है कि इनफिनिक्स का अपकमिंग स्मार्टफोन 108MP कैमरे से लैस होने वाला है। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के लिए यह भी कंफर्म हो गया है कि फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी।

Capture life’s moments in stunning detail with our ultra-high pixel camera. Stay tuned as #InfinixNote305G is launching on 14th June on Flipkart.

Click here to know more: https://t.co/1jcK1oMWHf#ChangetheGame #Note305G pic.twitter.com/03b2dovpVm

— Infinix India (@InfinixIndia) June 8, 2023