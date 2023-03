Infinix Hot 30i को फाइनली कंपनी के एंट्री-लेवल स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इनफिनिक्स के इस फोन में यूजर्स को 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन में MediaTek Helio G37 प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ 16GB तक RAM व 128GB स्टोरेज मिलती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। जानें फोन की कीमत, उपलब्धता व स्पेसिफिकेशन से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - Rs 10,000 से कम की कीमत में आ रहा है Infinix Hot 30i फोन, 27 मार्च को होगा लॉन्च

कंपनी ने Infinix Hot 30i स्मार्टफोन की कीमत 8,999 रुपये तय की है। यह दाम फोन के 8GB RAM व 128GB स्टोरेज वेरिएंट का है। यह फोन तीन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जो हैं- ब्लैक, ब्लू और ऑरेंज। वहीं, फोन की सेल 3 अप्रैल दोपहर 12 बजे से Flipkart पर उपलब्ध होगी। Also Read - Infinix Hot 30i गूगल प्ले कंसोल पर हुआ स्पॉट, सामने आए कई फीचर्स

Also Read - 4GB RAM के साथ Infinix Hot 30i भारत में होगा लॉन्च! इतनी हो सकती है कीमत

And it’s here!

The #SmartphonesKaBAAP, yaane ki Infinix ka naya #HOT30i is here at a special launch day price of just Rs. 8,999! 🤯🤯🤯

Sales start 3rd April, 12 noon, only on @flipkart 🔥 pic.twitter.com/87jd3JtZ9D

— Infinix India (@InfinixIndia) March 27, 2023