Infinix India ने लंबे इंतजार के बाद आज फाइनली Infinix Hot 30 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। लॉन्च डेट के साथ-साथ फोन के कई फीचर्स भी रिवील कर दिए गए हैं।

Infinix Hot 30 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। आज कंपनी ने इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट से पर्दा उठा दिया है। साथ ही कंपनी ने इस फोन के कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन से जुड़ी जानकारियां भी दी है। इनफिक्स हॉट 30 5जी स्मार्टफोन में 120Hz डिस्प्ले मिलेगा। फोन के बैक पर ग्लास फिनिश डिजाइन दिया जाएगा। इसके अलावा, फोन में 6000mAh की जंबो बैटरी दी जाएगी। इसके अलावा, इनफिनिक्स के इस फोन को Flipkart के जरिए खरीदा जा सकेगा। लॉन्च से पहले फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो गई है।

Infinix India ने लंबे इंतजार के बाद आज फाइनली Infinix Hot 30 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन भारत में 14 जुलाई 2023 दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च डेट के साथ ट्वीट में फोन का टीजर पोस्टर भी शेयर किया गया है, जिसमें फोन का बैक पैनल डिजाइन देखने को मिलता है।

Time to #BreakThroughBoring with the all-new Infinix #Hot305G! Featuring a stunning design, kickass features, superfast performance & a whole lot more. Can you feel the HOTness kicking in already? The Hot 30 5G is launching on 14th July, 12 noon, only on Flipkart. Stay tuned! pic.twitter.com/6PfZhLhfeB

— Infinix India (@InfinixIndia) July 10, 2023