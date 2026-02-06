Honor X80 जल्द हो सकता है लॉन्च, 10,000mAh से ज्यादा की मिल सकती है बैटरी, लीक में हुआ खुलासा

और पढें: Realme P4 Power 5G की इंडिया लॉन्चिंग कंफर्म, 10,000mAh पावरफुल बैटरी मचाएगी तहलका

Honor की लेटेस्ट लीक के मुताबिक, कंपनी Honor X80 नाम का नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है, जो खासतौर पर अपनी 10,000mAh से ज्यादा की बड़ी बैटरी को लेकर चर्चा में है। कहा जा रहा है कि Honor अपनी बड़ी बैटरी वाली रणनीति को अब किफायती स्मार्टफोन्स तक लाना चाहता है। टिप्स्टर Digital Chat Station के अनुसार, यह फोन चीन में जल्द ही लॉन्च हो सकता है और इसकी कीमत भी बजट यूजर्स को ध्यान में रखकर रखी जाएगी, हालांकि Honor ने अभी तक इस फोन को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। और पढें: Honor X80 के स्पेसिफिकेशन हुए लीक, कीमत भी हुई लीक

Honor X80 कितनी हो सकती है किमत

लीक रिपोर्ट्स की मानें तो Honor X80 की कीमत CNY 1000 (करीब 13,000 रुपये) से कम हो सकती है, जो इसे बेहद शानदार बजट स्मार्टफोन बना देगा। इस फोन में 6.81-inch का फ्लैट LTPS डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 1.5K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा। साथ ही इसका डिजाइन भी पहले से ज्यादा अपग्रेडेड बताया जा रहा है। सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी होगी, जिसकी क्षमता 10,000mAh से ज्यादा हो सकती है, जिससे यूजर्स को कई दिनों तक चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और पढें: Realme कंपनी तोड़ेगी रिकॉर्ड, ला रही 15000mAh बैटरी वाला फोन! 50 घंटे लगातार देख सकेंगे वीडियो

परफॉर्मेंस कितनी खास होगी

परफॉर्मेंस की बात करें तो Honor X80 में Next–Gen Snapdragon 6 Series चिपसेट दिया जा सकता है। टिप्स्टर के अनुसार, इसमें SM6850 प्लेटफॉर्म देखने को मिल सकता है, जिसे Snapdragon 6 Gen 5 SoC कहा जा रहा है, हालांकि पहले आई एक रिपोर्ट में Snapdragon 7 Series के लो-पावर प्रोसेसर की बात भी कही गई थी। तुलना करें तो मौजूदा Honor X70 में Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर मिलता है और उसमें 8300mAh बैटरी के साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। ऐसे में X80 को इससे बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है।

Honor X70 की कीमत

अगर Honor X70 की कीमत की बात करें तो चीन में इसका शुरुआती दाम CNY 1399 (लगभग 16,000 रुपये) था, जबकि इसका टॉप वेरिएंट CNY 1,999 (करीब 24,000 रुपये) तक जाता है। ऐसे में Honor X80 का 1000 युआन से कम कीमत में आना काफी चौंकाने वाला हो सकता है। टिप्स्टर ने यह भी बताया कि Honor के हालिया 10,000mAh बैटरी वाले मॉडल, जैसे Honor Power 2 और Honor Win Series, बाजार में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसी सफलता को देखते हुए कंपनी आगे चलकर Magic Series में भी और बड़ी बैटरी और 6.85-inch तक के बड़े डिस्प्ले पेश कर सकती है।

Add Techlusive as a Preferred Source