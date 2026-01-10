Honor X80 के स्पेसिफिकेशन हुए लीक, कीमत भी हुई लीक

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 10, 2026, 03:14 PM (IST)
और पढें: Honor Magic 8 Pro Air के स्पेसिफिकेशन लीक, अगले महीने लेगा बाजार में एंट्री!
Honor पिछले कई दिनों में कई स्मार्टफोन लॉन्च कर चुका है। इनमें Honor Power 2, Honor Magic 8 Lite और Magic 8 Pro शामिल हैं। अब खबर है कि कंपनी एक और फोन लाने की योजना बना रही है। यह डिवाइस Honor X80 हो सकता है। इसके स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। इससे पहले अपकमिंग फोन की कीमत लीक हुई थी। और पढें: 10080mAh बैटरी के साथ आया iPhone 17 Pro जैसा दिखने वाला फोन, जानें कीमत
गैजेट्स 360 ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि डिजिटल चैट स्टेशन ने Honor X80 फोन के स्पेसिफिकेशन लीक किए हैं। टिप्सटर की मानें, तो अपकमिंग फोन में 10,000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है। इससे स्मार्टफोन सिंगल चार्ज में कई दिन चलेगा। गेम खेलने और मूवी देखने के लिए 6.81 इंच का एलटीपीएस डिस्प्ले मिलेगा। इसके रेजलूशन 1.5के होगा। साथ ही, सीमलेस फंक्शनिंग के लिए हैंडसेट में क्वालकॉम का Snapdragon 7 सीरीज वाला प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसके अलावा, फोन से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली है। और पढें: Honor Power 2 के सभी स्पेसिफिकेशन लॉन्च से पहले ऑनलाइन लीक, यहां हुआ लिस्ट
हॉनर ने हॉनर एक्स 80 की लॉन्चिंग या फिर कीमत से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन टिप्सटर का दावा है कि इस फोन की कीमत 1000 युआन यानी करीब 13,000 रुपये के आसपास रखी जा सकती है। इसे कई कलर ऑप्शन में पेश किया जा सकता है।
स्मार्टफोन मेकर हॉनर ने हाल ही में HONOR Magic8 Pro को लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन में 6.71 इंच का एलटीपीओ ओएलईडी डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजलूशन 1256×2808 पिक्सल है। इस फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 512 जीबी तक की स्टोरेज दी गई है। इसमें Adreno 840 GPU मिलता है।
फोटोग्राफी के लिए मोबाइल फोन में 200MP का टेलीफोटो लेंस और 50MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। सेल्फी के लिए फ्रंट में 50MP का कैमरा दिया गया है। इस डिवाइस की बैटरी 6,270mAh की है। इसको 100W फास्ट चार्जिंग की मदद से चार्ज किया जा सकता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information