Honor Magic 6 के ये एडिशन भारत में जल्द होंगे लॉन्च, Madhav Sheth ने किया टीज

Honor Magic 6 के Ultimate Edition या फिर Magic 6 RSR Porsche Design को जल्द भारत में लॉन्च किया जा सकता है। Htech के CEO Madhav Sheth ने इन दोनों स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को टीज किया है। बता दें कि स्मार्टफोन्स को पहले से ही इस हफ्ते की शुरुआत में चीन में लॉन्च किया जा चुका है। अब ये भारत में पेश किए जाएंगे। फोन्स की लॉन्चिंग और स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें।

HTech CEO Madhav Sheth ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट करके Honor Magic 6 Ultimate Edition और Magic 6 RSR Porsche Design की लॉन्चिंग को टीड किया है। हालांकि, बता दें कि इन दोनों फोन्स को भारत में लॉन्च नहीं जाएगा। फिलहाल, कंपनी इनमें से कोई एक स्मार्टफोन भारतीय बाजार में उतारेगी।

माधव सेठ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आप भारत में किस इनोवेशन को लॉन्च होते देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक हैं? नीचे दो फोन के ऑप्शन दिए गए हैं, जो Honor Magic 6 Ultimate Edition और Magic 6 RSR Porsche Design है। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि अभी अपना वोट डालें।

इससे लग रहा है कि कंपनी अभी इन दोनों में से एक ही फोन भारत में लॉन्च करेगी। हालांकि, आगे आने वाले समय में दूसरा हैंडसेट भी लाया जा सकता है।

Which innovation are you most eager to see launch in India?

A. HONOR Magic6 Ultimate Edition

B. HONOR Magic6 RSR

Cast your vote now! pic.twitter.com/GZAwAntYTs

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) March 19, 2024