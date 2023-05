स्मार्टफोन मेकर कंपनी Nothing ने कुछ दिन पहले अपने नए फ्लैगशिप डिवाइस Nothing Phone (2) की लॉन्चिंग का ऐलान किया था। अब इस अपकमिंग स्मार्टफोन की माइक्रोसाइट शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर एक्टिव हो गई है। इससे पुष्टि हो गई है कि नथिंग फोन 2 भारतीय बाजार में जल्द लॉन्च होगा। लेकिन, इस माइक्रोसाइट से मोबाइल की लॉन्च डेट, कीमत या फिर फीचर से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली है। कंपनी ने भी अभी तक फोन की लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है। Also Read - Nothing Phone (2) जल्द भारत में होगा लॉन्च, BIS पर हुआ लिस्ट

जल्द भारत में होगा लॉन्च

Flipkart पर लाइव हुई माइक्रोसाइट से Nothing Phone (2) की भारत में लॉन्चिंग का पता चला है। इसमें Phone (2) कमिंग सून लिखा है। इससे संकेत मिल रहा है कि डिवाइस को जल्द लॉन्च किया जाएगा। इस साइट में कंपनी के सीईओ Carl Pai के कई ट्वीट को भी शामिल किया गया है, जिनमें अपकमिंग फोन से जुड़ी जानकारी साझा की गई है। इसके अलावा, माइक्रोसाइट में नथिंग के लेटेस्ट ईयरबड्स की डिटेल भी मौजूद है। Also Read - Nothing Phone (2): आर-पार दिखने वाला फोन भारत में होगा लॉन्च! फीचर्स और लॉन्च टाइमलाइन भी हुई लीक

नथिंग फोन 2 का डिजाइन कैसा होगा ?

अब तक सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नथिंग के अपकमिंग फोन का डिजाइन नथिंग फोन 1 से मिलता होगा। इसमें यूजर्स को पुराने वर्जन की तुलना में ज्यादा LED लाइट मिल सकती हैं। फीचर पर आएं, तो हैंडसेट में क्वालकॉम का सबसे पावरफुल प्रोसेसर Snapdragon 8+ Gen 1 मिल सकता है। साथ ही, फोन में 256GB की इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है।

शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए मोबाइल फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसके अलावा, डिवाइस में 5,000mAh की बैटरी मिल सकती है, जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। वहीं, यह फोन Android 13 ओएस पर काम करेगा।

कितनी हो सकती है फोन का प्राइस

पिछले दिनों आई लीक्स के मुताबिक, नथिंग फोन 2 कंपनी का फ्लैगशिप डिवाइस होगा, तो इसलिए इसकी शुरुआती कीमत 40 से 50 हजार रुपये के बीच तय की जाने की उम्मीद है।

Nothing OS 1.5.4 अपडेट हुआ रिलीज

बता दें कि नथिंग ने गुरुवार को नथिंग फोन 1 यूजर्स के लिए Nothing OS 1.5.4 सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज किया था। इस अपडेट के तहत क्यूआर कोड फीचर को अपग्रेड किया गया है, जिससे यूजर कैमरा ऐप के जरिए किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही, इसमें फीडबैक फीचर को भी ऐड किया गया है।

इस सुविधा के माध्यम से यूजर डेवलपर्स को डिवाइस से जुड़े सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी ने नए एनिमेशन को ऐड करने के साथ-साथ फिंगरप्रिंट पैटर्न और ब्लूटूथ फंक्शन को भी ऑप्टिमाइज किया है।