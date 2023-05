Google Pixel 7a स्मार्टफोन आज 10 मई को Google I/O 2023 के दौरान लॉन्च होने वाला है। हालांकि, लॉन्च से कुछ घंटों पहले गूगल पिक्सल के इस अपकमिंग स्मार्टफोन की भारतीय कीमत ऑनलाइन रिवील हो गई है। दरअसल, Flipkart साइट पर एक पोस्टर शेयर किया गया था। इस पोस्टर में गूगल पिक्सल 7ए स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत साफ-साफ देखी जा सकती है। कुछ यूजर्स ने इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आइए जानते हैं भारत में कितनी होगी गूगल पिक्सल 7ए की कीमत। Also Read - Smartphone launch this week in India: इस हफ्ते भारत में लॉन्च होंगे कई स्मार्टफोन, जानें कीमत और फीचर्स

Google Pixel 7a price in India (leaked)

Twitter पर कई यूजर्स ने Flipkart की इस लिस्टिंग के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं। इन स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि भारत में Google Pixel 7a की कीमत 39,999 रुपये से शुरू होगी। हालांकि, अब फ्लिपकार्ट ने इस लिस्टिंग को रिमूव कर दिया है।

स्क्रीनशॉट में गूगल पिक्सल 7ए स्मार्टफोन पर मिलने वाले बैंक ऑफर्स की भी डिटेल्स देखी जा सकती है। Flipkart के जरिए HDFC बैंक कार्ड के जरिए ग्राहकों को 4,000 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। बैनर में Pixel Buds A-series और Fitbit Inspire 2 की कीमत 3,999 रुपये लिस्ट है।

Google Pixel 7a specifications (leaked)

गूगल पिक्सल 7ए स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक में सामने आ चुके हैं। लीक की मानें, तो गूगल पिक्सल का यह फोन 6.1 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया जाएगा। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz होगा। यह स्क्रीन साइज Google Pixel 6A स्मार्टफोन के समान ही है। हालांकि, 6ए फोन 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आया था। इसके अलावा, फोन Tensor G2 चिपसेट से लैस होगा। यह चिपसेट Google Pixel 7 और Google Pixel 7 Pro स्मार्टफोन में भी मौजूद है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें 64MP का प्राइमरी कैमरा और 13MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जा सकता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 13MP का कैमरा मिल सकता है। फोन की बैटरी 4,400mAh की हो सकती है, जिसके साथ वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।

Google I/O 2023 इवेंट आज रात होगा शुरू

Google I/O 2023 इवेंट आज यानी 10 मई 2023 को रात 10:00 बजे से शुरू हो जाएगा। इवेंट को कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं। गूगूल पिक्सल 7ए के अलावा, कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) के साथ-साथ कई धमाल प्रोडक्ट जैसे Pixel Tablet और Pixel Fold लॉन्च करेगी। फोन और टैबलेट के अलावा, आज कंपनी Android 14 अपडेट व Google AI फीचर्स भी पेश कर सकती है।