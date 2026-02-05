Google Pixel 10a को इस दिन से कर पाएंगे प्री-बुक, जानें संभावित कीमत और फीचर्स

Google Pixel 10a का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी है। पिक्सल सीरीज में आने वाले इस स्मार्टफोन की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म हो गई है। साथ ही, प्री-ऑर्डर की डेट भी अनाउंस कर दी गई है। इसे पिछले साल लॉन्च हुए Google Pixel 9a के सक्सेसर के तौर पर लाया जाने वाला है। इस अपकमिंग स्मार्टफोन में AI फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ हैंडसेट में बेहतर फंक्शनिंग के लिए Tensor G4 चिपसेट से लेकर 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है। और पढें: Google Pixel 10a की इमेज ऑनलाइन लीक, देखने की मिली पहली झलक

कब शुरू होगी प्री-बुकिंग ?

टेक कंपनी गूगल के अनुसार, Google Pixel 10a फोन की प्री-बुकिंग 18 फरवरी 2026 से शुरू होगी। इस फोन को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्री-बुक किया जा सकेगा। वहीं, गूगल सब्सक्राइबर्स को 13 फरवरी के दिन साइन-अप करने पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव ऑफर की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद डील की जानकारी आम लोगों के साथ साझा की जाएगी।

< और पढें: Google Pixel 10a की कीमत और स्टोरेज मॉडल आया सामने, फीचर्स हुए रिवील

कैसा है डिजाइन ?

गूगल पिक्सल 10ए का डिजाइन पुराने फोन पिक्सल 9ए के जैसा है। इस फोन के बैक में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो Pill-शेप्ड में मौजूद है। इसके साथ LED लाइट भी दी गई है। इसके सेंटर में गूगल का लोगो लगा है। इसके बेजल थोड़े मोटे हैं और फ्रंट में पंच-होल कटआउट वाला कैमरा दिया गया है।

ऐसे हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन

पुरानी लीक्स और रिपोर्ट्स की मानें, तो गूगल पिक्सल 10ए को Android 16 के साथ लाया जाएगा। इस स्मार्टफोन में 6.2 इंच का FHD+ OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और ब्राइटनेस 2000 निट्स होगी। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए मोबाइल फोन में Titan M2 सिक्योरिटी चिप के साथ Tensor G4 प्रोसेसर मिल सकता है।

इस स्मार्टफोन में फोटो, वीडियो और अन्य डेटा स्टोर करने के लिए 256GB तक की स्टोरेज दी जा सकती है। इसमें 8 जीबी रैम मिलने की संभावना है। निजी डेटा की सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर भी मिलेगा।

कैमरा और बैटरी

फोटो और वीडियो के लिए अपकमिंग फोन में 48MP प्राइमरी लेंस के साथ 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया जा सकता है, जबकि फ्रंट में 13MP का कैमरा मिलने की उम्मीद है। वहीं, फोन में फास्ट चार्जिंग वाली 5100mAh की बैटरी भी दी जा सकती है।

कितनी होगी कीमत ?

गूगल ने अभी तक पिक्सल 10ए की कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, मगर लीक्स में दावा किया जा रहा है कि इस हैंडसेट की कीमत 45 से 50 हजार के बीच रखी जा सकती है। यह ग्राहकों के लिए शानदार कलर ऑप्शन में अवेलेबल होगा।