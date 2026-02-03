Google अपने Gemini में जल्द ला सकता है ये कमाल का फीचर, यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा

Google जल्द ही अपने AI प्लेटफॉर्म Gemini के लिए एक नया और बेहद काम का फीचर लाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google एक ‘Import AI Chats’ नाम का फीचर टेस्ट कर रहा है, जिससे यूजर्स दूसरे AI चैटबॉट्स जैसे ChatGPT, Claude या Grok से अपनी पूरी चैट हिस्ट्री Gemini में ला सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यूजर्स को प्लेटफॉर्म बदलते समय अपने पुराने काम, प्रोजेक्ट्स या पसंद-नापसंद दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पढें: क्या आपको भी Gemini से लगातार चैट करने आदत है? Google ऐसे ही लोगों के लिए ला सकता है ये खास फीचर्स

AI चैटबॉट बदलना यूजर्स के लिए इतना मुश्किल क्यों हो जाता है

आज के समय में टेक इकोसिस्टम में ‘लॉक-इन’ एक बड़ी समस्या बन चुकी है, जैसे Android से iOS या Google Workspace से Microsoft 365 पर जाना आसान नहीं होता, वैसे ही AI चैटबॉट्स में भी यह दिक्कत आने लगी है। AI प्लेटफॉर्म्स यूजर की पुरानी बातचीत से उनकी पसंद, काम करने का तरीका और जरूरतें समझते हैं। लंबे समय तक एक ही चैटबॉट इस्तेमाल करने पर एक तरह की पर्सनलाइजेशन बन जाती है, जिसे छोड़कर किसी नए AI पर जाना यूजर के लिए झंझट भरा होता है। इसी समस्या को हल करने के लिए Google यह नया फीचर ला सकता है। और पढें: Swiggy जल्द बदलने वाला है ऑर्डर करने का तरीका, खाना मंगाने से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ करेगा AI

Gemini का ये फीचर कैसे काम करेगा

TestingCatalog की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर फिलहाल Gemini के वेब वर्जन में बीटा स्टेज पर देखा गया है। यानी अभी यह आम यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि फीचर लगभग तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह ऑप्शन चैट बॉक्स के नीचे मौजूद अटैचमेंट आइकन में दिखाई देता है। इस पर क्लिक करने पर एक पॉप-अप खुलता है, जिसमें बताया जाता है कि ChatGPT या दूसरे AI प्लेटफॉर्म से चैट हिस्ट्री कैसे डाउनलोड करनी है और फिर उसे Gemini में कैसे अपलोड करना है। पूरी प्रक्रिया काफी आसान बताई जा रही है। और पढें: Google Gemini में आया Personal Intelligence फीचर, अब AI देगा पूरी तरह पर्सनल और सटीक जवाब

इस फीचर को लेकर कुछ सवाल

हालांकि इस फीचर को लेकर कुछ सवाल अभी भी बने हुए हैं, जैसे क्या Gemini पुरानी चैट से यूजर की सभी पसंद और संदर्भ को सही तरीके से समझ पाएगा, इसके अलावा AI की ‘मेमोरी’ कैसे काम करेगी, यह भी साफ नहीं है। इसलिए फिलहाल इस जानकारी को पूरी तरह पक्का मानने से पहले Google के आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना बेहतर होगा।