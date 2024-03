Apple 2026 में लेकर आएगा अपना फोल्डेबल आईफोन! यह होगा खास

Apple Foldable फोन पिछले काफी समय से चर्चा में बना हुआ है। कंपनी भविष्य के लिए कई अपकमिंग डिवाइस पर काम कर रही है। हाल में एनालिस्ट Ming-Chi Kuo ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि कंपनी फोल्डेबल MacBook पर काम कर रही है, इसे 2027 तक लॉन्च किया जा सकता है। अब एक अन्य जाने माने टिप्स्टर ने एप्पल के अपकमिंग पहले फोल्डेबल फोन की लॉन्चिंग डिटेल बताई है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

टिप्स्टर Revegnus ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट ने ट्वीट करके बताया है कि एप्पल अपना पहला फोल्डेबल फोन 2026 में लॉन्च करने का उद्देश्य रख रही है। बता दें कि हाल में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया था कि एप्पल 2026 तक बड़े पैमाने पर फोल्डेबल आईफोन का प्रोडक्शन नहीं करेगा। कुछ समय पहले आईं खबरों में बताया गया था कि फोल्डेबल आईफोन 2025 तक बाजार में आ जाएंगे।

Apple के वरिष्ठ अधिकारी का हवाला देते हुए टिप्स्टर ने दावा किया है कि फोल्डेबल iPhone अन्य कंपनियों के फोल्डेबल फोन की तुलना में पतला और हल्का होगा। इसके अलावा, यह भी दावा किया गया है कि एप्पल अपने फोल्डेबल पर क्रीज मार्क से छुटकारा पाने का लक्ष्य बना रहा है। यह अब तक किसी भी फोल्डेबल डिवाइस में नहीं है।

[Exclusive] Apple’s Foldable Product Set for Release in 2026

According to a senior Apple official quoted by AlphaBiz, “After careful consideration, Apple has confirmed the release of its foldable iPhone for the later-than-expected year of 2026,” stating, “Given the delayed…

— Revegnus (@Tech_Reve) March 8, 2024