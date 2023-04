NEW STATE Mobile का पहला टूर्नामेंट Battle Adda होगा शुरू, 10 लाख रुपये का है प्राइज पूल

NEW STATE Mobile Battle Adda: PUBG बनाने वाली कंपनी Krafton ने अपने बैटल रॉयल गेम New State Mobile के पहले टूर्नामेंट की घोषणा की है। यह टूर्नामेंट 25 अप्रैल यानी कल से लेकर 30 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। Battle Adda टूर्नामेंट में 10 लाख रुपये का प्राइज पूल रखा गया है और इसमें 32 टीमें हिस्सा ले सकेंगी। इस Esports टूर्नामेंट में टीमों को चार अलग-अलग ग्रुपों में रखा गया है। जीतने वाली टीम को 5 लाख रुपये का इनाम मिलेगा। आइए, जानते हैं New State Mobile के पहले टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों और उनके ग्रुप्स के बारे में… Also Read - New State Mobile का अप्रैल अपडेट हुआ रिलीज, Ace League मोड समेत मिलेगा बहुत कुछ

ये टीमें ले रही हैं हिस्सा

Group A

Revenant Esports Team Tamilas True Tamilas GodLike Esports Bad Devils ARK Esports Team Genesis Chief YT

Group B

Team Insane Gods Reign United 4 Glory Midwave Esports Velocity Gaming Team Atom TWOB Reckoning Esports

Group C

OR Esports Hyderabad Hydras Global Esports Big Brother Esports Celsius Esports Zero Gravity Team ZCKL Hell Esports

Group D

4Ever Esports XO UDA Try Hard Udog India Team Mavi S8UL Marcos Gaming Enigma Gaming

New State Mobile Battle Adda ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले मुख्य टीमों में S8UL, Enigma Gaming, OR Esports, Godlike Esports, Revenant Esports आदि शामिल हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली ये 32 टीमें एक-दूसरे के साथ अपने-अपने ग्रुप में मुकाबला करेंगी। दूसरे राउंड में 16 टीमें खेलेंगी। इस तरह से फाइनल जीतने वाली टीम को 5 लाख रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा। वहीं, रनर-अप यानी दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम को 2 लाख रुपये का प्राइज मनी मिलेगा।

कितना है प्राइज मनी?

विजेता- 5,00,000 रुपये

उप-विजेता- 2,00,000 रुपये

रनर-अप- 1,00,000 रुपये

मोस्ट वेल्यूएबल प्लेयर (MVP)- 1,00,000 रुपये

कैप्टन कूल (IGL कम्युनिटी के सदस्यों के वोटिंग के आधार पर)- 50,000 रुपये

मैक्सिमम हेडशॉट किल- 50,000 रुपये

इस तरह से कुल मिलाकर 10,00,000 रुपये का प्राइज पूल इस ई-स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए रखा गया है। Krafton इस टूर्नामेंट का लाइव ब्रॉडकास्ट New State Mobile के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और YouTube चैनल पर किया जाएगा।