GTA 6 की कीमत लीक, क्या सच में इतना महंगा होगा गेम?

दुनिया भर के गेमर्स जिस गेम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वह है GTA 6, हाल ही में इस गेम की संभावित कीमत को लेकर ऑनलाइन एक बड़ी जानकारी सामने आई है। Insider Gaming की रिपोर्ट के अनुसार, Xbox वर्जन की एक डिजिटल लिस्टिंग कुछ समय के लिए दिखाई दी, जिसमें इसकी कीमत £89.99 बताई गई थी। यह रकम लगभग 99.99 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। अगर यह कीमत सही साबित होती है, तो GTA 6 अब तक के सबसे महंगे 'Standard Edition' गेम्स में से एक हो सकता है। इसके साथ ही PC के लिए Rockstar Games Launcher का कोड £60.99 में लिस्ट हुआ था, हालांकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कीमतें 'Placeholder Price' भी हो सकती हैं, जो बड़े गेम लॉन्च से पहले अक्सर देखी जाती हैं।

क्या इस बार गेम में पहली बार Female कैरेक्टर देखने को मिलेगा?

फीचर्स की बात करें तो Grand Theft Auto VI में इस बार काफी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, गेम की कहानी मॉडर्न फ्लोरिडा से प्रेरित एक बड़े ओपन-वर्ल्ड मैप में सेट होगी। इस बार गेम में दो मुख्य किरदार होंगे एक Male और पहली बार एक Female कैरेक्टर 'लूसिया'। खिलाड़ी शहरों, समुद्र तटों, दलदली इलाकों और छोटे कस्बों जैसी अलग-अलग जगहों को एक्सप्लोर कर सकेंगे। इससे गेम का अनुभव पहले से ज्यादा बड़ा और रियल लगेगा।

क्या GTA 6 के ग्राफिक्स और गेमप्ले ज्यादा रियल होंगे?

ग्राफिक्स और गेमप्ले को भी पहले से काफी बेहतर बनाया जा सकता है। अफवाहों के अनुसार, गेम में Ray Tracing, Volumetric Clouds और Realistic Reflections जैसे एडवांस फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, जिससे गेम की दुनिया और भी असली लगेगी। NPC यानी गेम के बाकी कैरेक्टर की प्रतिक्रिया पहले से ज्यादा स्मार्ट हो सकती है। पुलिस का व्यवहार भी ज्यादा इंटेलिजेंट बताया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को पुलिस से बचने के लिए नई रणनीतियां अपनानी पड़ सकती हैं। साथ ही बेहतर फिजिक्स, एडवांस कैरेक्टर कस्टमाइजेशन और कई इमारतों के अंदर जाने का ऑप्शन भी मिल सकता है।

GTA 6 कब होगा लॉन्च?

लॉन्च डेट को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। GTA बनाने वाली कंपनी Rockstar Games की पेरेंट कंपनी Take-Two Interactive ने पुष्टि की है कि GTA 6 को 19 नवंबर 2026 को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि इस गर्मी से गेम की मार्केटिंग कैंपेन शुरू होगी। इससे संकेत मिलता है कि गेम अब तय तारीख पर ही रिलीज हो सकता है, हालांकि इसे पहले दो बार टाला जा चुका है।