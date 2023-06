Online Gaming: भारत में बैन होंगे ये 3 तरह के गेम, सरकार ने अपनाया सख्त रुख

ऑनलाइन गेम (Online Game) के खिलाफ शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ दिन पहले गेम की लत की वजह से कुछ बच्चों ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया था। हाल ही में ऑनलाइन गेम के जरिए धर्म परिवर्तन की एक घटना सामन आई। यही कारण है कि अब केंद्र सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। Also Read - सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए जारी किए नए नियम, सट्टेबाजी से जुड़े गेम पर लगेगा बैन

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने ANI को बताया कि सरकार ने ऑनलाइन गेम के खिलाफ ब्लू प्रिंट तैयार किया है। इसमें नए नियमों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने आगे यह भी बताया कि देश में तीन तरह के गेम पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

1. सट्टेबाजी वाले गेम पर लगेगा प्रतिबंध।

2. लत लगने वाले गेम को किया जाएगा बैन।

3. देश की सुरक्षा और लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले गेम पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

#WATCH | For the first time we have prepared a framework regarding online gaming, in that we will not allow 3 types of games in the country. Games that involve betting or can be harmful to the user and that involves a factor of addiction will be banned in the country: Union… pic.twitter.com/XUdeHQM2ho

— ANI (@ANI) June 12, 2023