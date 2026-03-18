Online Gaming Act 2025: सरकार ने किया लागू, सभी ऑनलाइन मनी गेम्स पर लगाई रोक

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 18, 2026, 10:41 PM (IST)
सरकार ने देश में ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित, जिम्मेदार और पारदर्शी बनाने के लिए Online Gaming Act 2025 लागू किया है। इस कानून का मकसद है कि E-Sports और सोशल गेम्स में नए आइडियाज और बदलाव आ सकें लेकिन इस एक्ट में ऑनलाइन मनी गेम्स पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, चाहे ये गेम Skill पर हों या Chance पर सभी शामिल हैं। इस कानून के तहत ऐसे गेम्स का प्रचार, विज्ञापन और पैसे का लेन-देन करना भी मना है। अगर कोई वेबसाइट या प्लेटफॉर्म इस कानून का उल्लंघन करता है, तो Information Technology Act 2000 के तहत उसे इंटरनेट से ब्लॉक किया जा सकता है।
इस कानून में उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त सजा तय की गई है…
हालांकि ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक है, लेकिन ACT में E-Sports और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने की भी व्यवस्था है। इसके लिए Online Gaming Authority of India बनाई जाएगी। यह संस्था वैध गेम्स को रजिस्टर्ड करेगी, उन्हें सही तरीके से क्लासिफाइड करेंगे और नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, यह देखेंगे। साथ ही गेम खेलने वाले यूजर्स के लिए शिकायत निवारण और सुरक्षा के उपाय भी लागू किए जाएंगे।
सरकार ने इस ACT को लागू करने के बाद 2 अक्टूबर 2025 को Draft Online Gaming Rules 2025 को जनता की राय के लिए पेश किया। इसमें सभी गेम कंपनियों, खिलाड़ियों और आम लोगों से सुझाव मांगे गए। यह दिखाता है कि कानून बनाते समय सबकी राय ली जा रही है। यह जानकारी आज लोकसभा में श्री राव राजेंद्र सिंह के सवाल के लिखित जवाब में Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs Dr. L. Murugan ने दी। सरकार का मकसद है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग सुरक्षित, पारदर्शी और दुनिया में प्रतिस्पर्धात्मक बने।
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