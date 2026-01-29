comscore
ENG
  • Home
  • Games
  • Garena Free Fire Max Redeem Codes 29 January 2026 Pet Characters More Items Claim Free

Garena Free Fire Max Redeem Codes: Pet-Character समेत काफी कुछ मिल रहा फ्री, पाने के लिए करें रिडीम

Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 29 January 2026: फ्री फायर मैक्स के गेमिंग कोड आ गए हैं। इन स्पेशल कोड से पेट-कैरेक्टर समेत कई धमाकेदार आइटम मुफ्त में क्लेम किए जा सकते हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 29, 2026, 08:38 AM (IST)

FREE FIRE MAX (56)
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 29 January 2026: गरेना का फ्री फायर मैक्स भारत में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला मोबाइल गेम है। इस शानदार गेम के ग्राफिक्स जबरदस्त हैं। इसका गेमप्ले बहुत स्मूथ है। इसमें फाडू एक्शन देखने को मिलता है। इसके साथ गेम में वेपन स्किन, इमोट, आउटफिट, पेट और कैरेक्टर जैसे धमाकेदार आइटम भी मिलते हैं। इनसे खुद को अलग पहचान व स्टाइल दिया जा सकता है। हालांकि, इन आइटम को पाने के लिए इन-गेम करेंसी Diamond खर्च करने पड़ते हैं। रिडीम कोड एक ऐसा माध्यम है, जिससे गेमिंग आइटम्स को फ्री में अनलॉक किया जा सकता है। news और पढें: Free Fire Max में Malevolent Shrine Effect पाएं फ्री, गेम में Faded Wheel इवेंट शुरू

क्या हैं Free Fire Max Codes ?

Free Fire Max के कोड बेहद खास हैं। इन गेमिंग कोड को खासतौर पर गेमर्स के लिए रोज रिलीज किया जाता है। इन कोड से मुफ्त में गेमिंग आइटम क्लेम किए जा सकते हैं। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में मिलाकर तैयार किया गया है। news और पढें: Free Fire Max खेलने वालों के लिए खुशखबरी, फ्री में मिल रही स्पेशल Jujutsu Kaisen व्हीकल स्किन

हम आपको इस गेमिंग खबर में आज यानी 29 जनवरी 2026 के रिडीम कोड बताने जा रहे हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके पेट और कैरेक्टर जैसे आइटम बंपर रिवॉर्ड के रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए नीचे देखते हैं नए कोड की लिस्ट और जानते हैं कोड रिडीम करने का प्रोसेस… news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 28 January 2026: फ्री में चाहिए Gun Skin-Diamonds, अभी करें नए कोड रिडीम

FFPLUFBVSLOT
​MCPW3D28VZD6
​ZZZ76NT3PDSH
​V427K98RUCHZ
​J3ZKQ57Z2P2P
​3IBBMSL7AK8G
​B3G7A22TWDR7X
​4ST1ZTBE2RP9
​6KWMFJVMQQYG
​EYH2W3XK8UPG
​FF7MUY4ME6SC
​U8S47JGJH5MG
​VNY3MQWNKEGU
​XZJZE25WEFJJ
​FFCMCPSJ99S3
​RD3TZK7WME65
​ZRW3J4N8VX56
​4N8M2XL9R1G3LHK
​WD4XJ7WQZ42A
HFNSJ6W74Z48
​TFX9J3Z2RP64
​WD2ATK3ZEA55
​D6F8G1L3M7R9XKY
​Y9X5K1H4C6P2W3TN
​FF9MJ31CXKRG
​FFW2Y7NQFV9S
​FFICMCPSBN9CU
​FFMCF8XLVNKC
​FFMC2SJLKXSB
​FFML9KGFS5LM
​FFPLZJUDKPTJ
​FFGYBGD8H1H4
FFMCB7XLVNC
​FFGYBGDB1H4
​FFCMCP5J9SS3
​FFWV2YNQFV9S
​H1J6M4U7L3Z8T9B
​BR43FMAPYEZZ ​
ZZATXB24QES8
​UPQ7X5NMJ64V
​H8YC4TN6VKQ9
​FJ6AT3ZREM45
​FFN9Y6XY4Z89
​MN3XK4TY9EP1
​FFIC33NTEUKA

कैसे करें आज के कोड रिडीम ?

आर्टिकल में बताए गए गेमिंग कोड को रिडीम करना बहुत आसान है। यहां स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताया गया है :

1. फ्री फायर मैक्स के कोड से रिवॉर्ड पाने के लिए गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस साइट में लॉग-इन करने के लिए गूगल या फेसबुक आईडी का उपयोग करें।
3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड कॉपी करके पेस्ट कर दें।
4. कोड चेक करके सबमिट कर दीजिए।
5. इतना करने के बाद कोड रिडीम हो जाएगा।
6. 24 घंटे के भीतर रिवॉर्ड आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा, जिसका उपयोग आप गेम में कर पाएंगे।

ध्यान में रखने वाली बात

फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड को पहले 500 गेमर्स के लिए लाया जाता है। इन कोड को केवल एक ही बार रिडीम किया जा सकता है।

कोड रिडीम करने पर क्यों आता है Error ?

कई बार गेमिंग कोड्स को रिडीम करने पर Error आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोड की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी होती है या फिर कोड दूसरे रीजन के होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर रीजन में कोड अलग होते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं। इन कोड की टाइम लिमिट फिक्स होती है। इसके खत्म होने पर कोड खुद ब खुद एक्सपायर हो जाते हैं।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Trending Now

नोट : गरेना फ्री फायर मैक्स के कोड ऑनलाइन आते हैं। Techlusive इन गेमिंग कोड की पुष्टि नहीं करता।