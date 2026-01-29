Garena Free Fire Max Redeem Codes: Pet-Character समेत काफी कुछ मिल रहा फ्री, पाने के लिए करें रिडीम

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 29, 2026, 08:38 AM (IST)
Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 29 January 2026: गरेना का फ्री फायर मैक्स भारत में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला मोबाइल गेम है। इस शानदार गेम के ग्राफिक्स जबरदस्त हैं। इसका गेमप्ले बहुत स्मूथ है। इसमें फाडू एक्शन देखने को मिलता है। इसके साथ गेम में वेपन स्किन, इमोट, आउटफिट, पेट और कैरेक्टर जैसे धमाकेदार आइटम भी मिलते हैं। इनसे खुद को अलग पहचान व स्टाइल दिया जा सकता है। हालांकि, इन आइटम को पाने के लिए इन-गेम करेंसी Diamond खर्च करने पड़ते हैं। रिडीम कोड एक ऐसा माध्यम है, जिससे गेमिंग आइटम्स को फ्री में अनलॉक किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में Malevolent Shrine Effect पाएं फ्री, गेम में Faded Wheel इवेंट शुरू
Free Fire Max के कोड बेहद खास हैं। इन गेमिंग कोड को खासतौर पर गेमर्स के लिए रोज रिलीज किया जाता है। इन कोड से मुफ्त में गेमिंग आइटम क्लेम किए जा सकते हैं। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में मिलाकर तैयार किया गया है। और पढें: Free Fire Max खेलने वालों के लिए खुशखबरी, फ्री में मिल रही स्पेशल Jujutsu Kaisen व्हीकल स्किन
हम आपको इस गेमिंग खबर में आज यानी 29 जनवरी 2026 के रिडीम कोड बताने जा रहे हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके पेट और कैरेक्टर जैसे आइटम बंपर रिवॉर्ड के रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए नीचे देखते हैं नए कोड की लिस्ट और जानते हैं कोड रिडीम करने का प्रोसेस… और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 28 January 2026: फ्री में चाहिए Gun Skin-Diamonds, अभी करें नए कोड रिडीम
FFPLUFBVSLOT
MCPW3D28VZD6
ZZZ76NT3PDSH
V427K98RUCHZ
J3ZKQ57Z2P2P
3IBBMSL7AK8G
B3G7A22TWDR7X
4ST1ZTBE2RP9
6KWMFJVMQQYG
EYH2W3XK8UPG
FF7MUY4ME6SC
U8S47JGJH5MG
VNY3MQWNKEGU
XZJZE25WEFJJ
FFCMCPSJ99S3
RD3TZK7WME65
ZRW3J4N8VX56
4N8M2XL9R1G3LHK
WD4XJ7WQZ42A
HFNSJ6W74Z48
TFX9J3Z2RP64
WD2ATK3ZEA55
D6F8G1L3M7R9XKY
Y9X5K1H4C6P2W3TN
FF9MJ31CXKRG
FFW2Y7NQFV9S
FFICMCPSBN9CU
FFMCF8XLVNKC
FFMC2SJLKXSB
FFML9KGFS5LM
FFPLZJUDKPTJ
FFGYBGD8H1H4
FFMCB7XLVNC
FFGYBGDB1H4
FFCMCP5J9SS3
FFWV2YNQFV9S
H1J6M4U7L3Z8T9B
BR43FMAPYEZZ
ZZATXB24QES8
UPQ7X5NMJ64V
H8YC4TN6VKQ9
FJ6AT3ZREM45
FFN9Y6XY4Z89
MN3XK4TY9EP1
FFIC33NTEUKA
आर्टिकल में बताए गए गेमिंग कोड को रिडीम करना बहुत आसान है। यहां स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताया गया है :
1. फ्री फायर मैक्स के कोड से रिवॉर्ड पाने के लिए गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस साइट में लॉग-इन करने के लिए गूगल या फेसबुक आईडी का उपयोग करें।
3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड कॉपी करके पेस्ट कर दें।
4. कोड चेक करके सबमिट कर दीजिए।
5. इतना करने के बाद कोड रिडीम हो जाएगा।
6. 24 घंटे के भीतर रिवॉर्ड आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा, जिसका उपयोग आप गेम में कर पाएंगे।
फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड को पहले 500 गेमर्स के लिए लाया जाता है। इन कोड को केवल एक ही बार रिडीम किया जा सकता है।
कई बार गेमिंग कोड्स को रिडीम करने पर Error आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोड की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी होती है या फिर कोड दूसरे रीजन के होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर रीजन में कोड अलग होते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं। इन कोड की टाइम लिमिट फिक्स होती है। इसके खत्म होने पर कोड खुद ब खुद एक्सपायर हो जाते हैं।
नोट : गरेना फ्री फायर मैक्स के कोड ऑनलाइन आते हैं। Techlusive इन गेमिंग कोड की पुष्टि नहीं करता।
