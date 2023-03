Garena Free Fire MAX में OB39 अपडेट के साथ कई नए फीचर्स और इवेंट आए हैं। इनके जरिए वे अच्छे-अच्छे आइटम पाकर अपने गेम को मजेदार बना सकते हैं। साथ ही इनकी मदद से वे आसानी से गेम भी जीत सकते हैं। लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में हाल में एक नया Climb the Ranks इवेंट ऐड हो गया है। इसमें प्लेयर्स को बिना डायमंड खर्च किए Drone Skyboard पाने का मौका मिल रहा है। इसे गेम में Alvaro: Reignition campaign के तहत लाया गया है। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code 22 March 2023: आज के फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड, फ्री पाएं कैरेक्टर और गन स्किन

Free Fire MAX Climb the Ranks Event

फ्री फायर मैक्स में Climb the Ranks आज से 22 मार्च से शुरू हो गया है और 29 मार्च तक चलेगा। इसमें प्लेयर्स को आसान से टास्क पूरा करना होगा। इसके बदले वे surfboard फ्री में पा सकते हैं। इसे आमतौर पर इन-गेम से खरीदने के लिए काफी डायमंड खर्च करने पड़ते हैं।

प्लेयर्स को रिवॉर्ड पाने के लिए Clash Squad मोड में मैच खेलने होंगे। रिवॉर्ड और टास्क की लिस्ट नीचे दी गई है।

रिवॉर्ड और टास्क

15 CS-Ranked मैच खेलने वाले प्लेयर को फ्री में 3x Bonfire मिलेगा।

वहीं, 30 CS-Ranked मैच खेलकर गेमर्स Drone Skyboard और 3x Incubator Vouchers (एक्सपायर- 30 अप्रैल, 2023) पा सकेंगे।

इसका मतलब है कि प्लेयर्स कुल 30 मैच खेलकर सारे आइटम पा सकते हैं। गेम खेलने वालों के लिए इतने मैच खेलना कोई बड़ी बात नहीं है। वे हर रोज 4-5 मैच खेलकर भी टास्क आसानी से पूरा कर सकते हैं। लोगों को फ्री स्काईबोर्ड स्किन्स को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्किन्स आमतौर पर प्रीमियम इन-गेम करेंसी का एक अच्छा हिस्सा होंगी।

कैसे पाएं रिवॉर्ड?