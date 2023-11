Free Fire Max में रिवॉर्ड की बारिश, दिसंबर में आएंगे कई तगड़े इवेंट

Free Fire MAX प्लेयर्स को दिसंबर में कई रिवॉर्ड्स पाने का मौका मिलेगा। Garena के इस बैटल रॉयल गेम के लिए अगले महीने कई इवेंट आयोजित किए जाएंगे। इनमें भाग लेकर प्लेयर्स एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। फ्री फायर इंडिया ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से दिसंबर के इवेंट की लिस्ट जारी की है। ये इवेंट 1 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे, जिनमें प्लेयर्स के पास कई तरह के रिवॉर्ड जीतने का मौका रहेगा। ये रिवॉर्ड्स वीकली शेड्यूल, डेली मिशन और मोड्स के आधार पर हैं। आइए, जानते हैं फ्री फायर मैक्स के अपकमिंग इवेंट्स के बारे में…

दिसंबर में आएंगे कई इवेंट्स

फ्री फायर इंडिया ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से बताया है कि प्लेयर्स को एक्शन पैक्ड वीक के लिए तैयार रहना चाहिए। दिसंबर में आने वाले सभी अपकमिंग इन-गेम एक्टिविटीज पर नजर रखें। इसमें प्लेयर्स के पास एक्सक्लूसिव मोड्स में चैलेंज हैं। प्लेयर्स को इसे मिस नहीं करना चाहिए।

फ्री फायर के लिए 1 से 7 दिसंबर के बीच Play CS: The Epic Battle इवेंट आयोजित किया जाएगा। 7 दिन चलने वाले इस इवेंट में प्लेयर्स के पास धांसू रिवॉर्ड्स जीतने का मौका है। वहीं, 1 से 14 दिसंबर के बीच Booyah With Friends और डेली मिशन आयोजित किए जाएंगे। हालांकि, इन इवेंट्स में मिलने वाले रिवॉर्ड की डिटेल अभी रिवील नहीं की गई है। वहीं, गरेना फ्री फायर मैक्स में 1 से 16 दिसंबर के बीच CS: The Epic Battle मोड आयोजित किया जाएगा। जबकि, 1 से 28 दिसंबर के बीत Big Head मोड आयोजित किया जाएगा।

फ्री फायर मैक्स में 28 नवंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच क्रिमिनल घोस्ट इवेंट आयोजित किया जा रहा है। इस इवेंट में प्लेयर्स भाग लेकर फ्री में पॉप-पॉ बैकबैक रिवॉर्ड्स के तौर पर जीत सकते हैं। इस बैकपैक के साथ प्लेयर्स गेम में अगले लेवल पर गन और फ्री फायर क्वॉइन्स जीत सकते हैं।