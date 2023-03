Free Fire MAX Today Redeem Code for 17 March: फ्री फायर मैक्स के नए रिडीम कोड, पाएं कैरेक्टर

Free Fire MAX Today Redeem Code for 17 March: आज फ्री फायर मैक्स में प्लेयर्स को कैरेक्टर और रूम कार्ड फ्री में मिल रहे हैं। इन्हें पाना बहुत आसान है, क्योंकि ये आज के फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड में रिवॉर्ड के तौर पर दिया जा रहे हैं। Also Read - Free Fire MAX Today Redeem Code for 16 March: फ्री फायर मैक्स के ढेरों रिडीम कोड, फ्री मिल रहे डायमंड और बहुत कुछ

वैसे तो इन आइटम को इन-गेम स्टोर से भी खरीदा जा सकता है। हालांकि, इसके लिए गेमर्स को इन-गेम करेंसी यानी डायमंड खर्च करने पड़ते हैं, जो कि असली के पैसों से आते हैं। इस कारण प्लेयर्स Free Fire MAX Redeem Code का इंतजार करते हैं और इनमें फ्री में आइटम पाते हैं। Also Read - Free Fire MAX में आया Bunny Attack Top-Up, इस तरह फ्री में पाएं रिवॉर्ड्स

रिडीम कोड में प्लेयर्स को बिना डायमंड यानी इन-गेम करेंसी खर्च किए ही फ्री में कॉस्मेटिक आइटम मिल जाते हैं। लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम का डेवलपर Garena समय-समय पर Redeem Code जारी करता रहता है। ये कोड 12 कैरेक्टर के होते हैं। इन्हें रिडेमप्शन वेबसाइट पर जाकर रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करने पर इनमें रिवॉर्ड के तौर पर ढेरों इनाम मिलते हैं। Also Read - Free Fire MAX में शॉटगन दिलाएंगी जीत, बस इन बातों का रखें खास ध्यान

इस आर्टिकल में हमने आज के लिए जारी हुए रिडीम कोड (Free Fire MAX Today Redeem Code) बताए हैं। साथ ही उन्हें रिडीम करने का तरीका भी बताया गया है।

Free Fire MAX Today Redeem Code for 17 March

इस रिडीम कोड में प्लेयर को कैरेक्टर मिल रहा है।

PCNF5CQBAJLK

ये रिडीम कोड रूम कार्ड ऑफर कर रहे हैं।

FFICJGW9NKYT

XUW3FNK7AV8N

कैसे करें रिडीम?